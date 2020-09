Alegeri Locale 2020: PNL a castigat doua primarii la diferenta de un singur vot

Una dintre localitatile in care s-a intamplat acest lucru este Carta, potrivit publicatiei locale Ora de Sibiu.Lupta dintre Cristian Magheru ( PSD ) si Daniel Canduletiu ( PNL ) s-a transat, la limita, in favoarea celui din urma, voturile fiind numarate de sase ori. Liberalii au castigat 43 de primarii in judetul Sibiu.De asemenea, primaria comunei Movilita din Vrancea a fost castigata de liberali la un singur vot diferenta, potrivit rezultatelor provizorii.Astfel, primarul in functie, Corneliu Cristian, candidat din partea PNL Vrancea, si-a adjudecat un nou mandat cu 480 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, independentul Costel Seciu, a reusit sa stranga 479 de voturi din cele 1.346 de voturi valabil exprimate.Liberalul Corneliu Cristian este primar al comunei Movilita din anul 2004, in timp ce contracandidatul sau, care a candidat ca independent, este secretarul comunei.La Movilita, o comuna cu 3.130 de alegatori cu drept de vot, s-au prezentat la urne 1.438 de votanti, inregistrandu-se o prezenta de 45,94%.