Amenintari cu greva la compania Miniera Cupru-Min Abrud. Schimbare PSD - PNL in functia de director general

Singura exploatare miniera de cupru din Romania, Cupru Min SA Abrud, sta pe un butoi cu pulbere. Angajatii solicita conducerii majorarea salariilor, altfel vor intra in greva . Oamenii cer 1.000 de lei in plus la salariu, in conditiile in care un venit mediu este de 2.500 de lei. "Castigam mai putin a o femeie de serviciu de la primarie. Lucram in conditii de poluare extrema, in praf, poluare cu reactivi si metale grele", spune un muncitor de la Cupru Min Abrud. In luna iunie 2020, explotarea miniera din Apuseni a vandut concentrat de cupru in valoare de aproape 5,5 milioane de dolari.Revolta angajatilor este cu atat mai mare cu cat, recent, reprezentantii companiei au anuntat rezultate financiare record. Potrivit unui comnicat de presa, Cupru Min Abrud si-a dublat principalii indicatori financiari in perioada 2016-2019. Compania care produce concentrat de cupru a inregistrat o crestere a veniturilor cu 93%, a cifrei de afaceri cu 120% si a profitului cu 117% in 2019, fata de 2016. Astfel, cifra de afaceri a ajuns la la 262 milioane de lei in 2019, iar profitul brut a crescut la 15 milioane de lei.Scandalul se produce pe fondul schimbarii directorului general. Dorel Tomus, reprezentant al PSD , va fi schimbat din functie incepand cu data de 1 august 2020, cu un membru PNL : Tiberiu Ratiu, fost primar al orasului Abrud. Acesta va prelua efectiv postul luni, 3 august 2020. Saptamana trecuta a fost schimbata si componenta consiliului de administratie.Minereul exploatat in Apuseni este vandut societatii comerciale Ronefer SRL Voluntari, care, il revinde, la randul ei, in China. Contractul in valoare de 56,4 milioane de dolari a fost incheiat in noiembrie 2019, pe o perioada de 1 an.