Ce modificari ar putea fi facute in Justitie, dupa parlamentare - masurile PNL, USR-PLUS si PSD din programele de guvernare. Schimbarile care vizeaza Sectia Speciala si CCR

In programul de guvernare "Dezvoltam Romania", care contine viziunea liberala si obiectivele prioritare pentru urmatorii patru ani, PNL si-a propus o " justitie egala si independenta pentru toti".Pentru aceasta, PNL si-a propus sa initieze procesul de revizuire a Constitutiei pentru implementarea rezultatului Referendumului pentru Justitie din 2019 si a Acordului Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei propus de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis De asemenea, liberalii sustin ca vor revizui legile justitiei in acord cu avizele Comisiei de la Venetia, a Consiliilor Consultative ale Judecatorilor si Procurorilor Europeni, precum si a rapoartelor Comisiei Europene si GRECO.Liberalii afirma ca vor reforma Curtea Constitutionala, in sensul eliminarii factorilor care au condus la politizarea deciziilor.Mai vor sa modifice cadrul legal pentru a asigura independenta judecatorilor si procurorilor, raspunderea efectiva a magistratilor si protectia lor in fata oricaror ingerinte si abuzuri, sa desfiinteze Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, sa consolideze cooperarea in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO) si sa implementeze planului national de digitalizare a sistemului judiciar, care cuprinde atat digitalizarea structurii Ministerului Justitiei cat si digitalizarea intregii activitati a instantelor de judecata.In programul de guvernare a PSD 2021-2024, social-democratii promit ca vor revizui cadrul legal pentru sustinerea accesului la justitie prin ajutorul public judiciar pentru persoane fizice si juridice.PSD sustine ca va reduce durata de solutionare a dosarelor, va revizui aplicarea efectiva a mecanismelor de recuperare a prejudiciilor, va combate fenomenele infractionale care influenteaza bunul mers al societatii - trafic de persoane, trafic de droguri , evaziune fiscala si coruptie si va imbunatati functionarea institutiilor cu atributii de aplicare a legii prin revizuirea politicii de resurse umane - recrutare, evaluare, promovare, raspundere disciplinara - si prin asigurarea de dotari si infrastructura corespunzatoare misiunii lorsociale.PSD sustine ca va armoniza legislatia primara, secundara si a practicii judiciare la reglementarile europene in materie de TVA si taxe, va intocmi un codex al societatilor comerciale care sa cuprinda actualizarea legii societatilor comerciale si toate actele normative privind insolventa si falimentul acestora, va infiinta tribunale pentru mediul de afaceri specializate in litigii de contencios administrativ si comercial, va infiinta un corp de specialisti pentru completele specializate in litigii de achizitiipublice si va utiliza instrumentele digitale pentru a spori eficacitatea, transparenta si securitatea juridica.PSD sustine ca va introduce obligativitate pentru Consiliul legislativ ca, in cadrul procesului de avizare, sa identifice si sa indice toate actele normative care necesitacorelare legislativa cu proiectul supus aprobarii.PSD sustine ca va implementa imediat deciziile CCR CEDO si CJUE, ca va institui criterii obiective de meritocratie si experienta pentru accesul magistratilor la grade profesionale superioare si la functii de conducere in vederea asigurarii unui act de justitie in acord cu standardele europene.Social-democratii afirma ca vor realizarea Cartierului pentru Justitie - Justice District din Bucuresti, vor constitui in cadrul parchetelor de compartimente performante de investigatori specializati in culegerea de informatii, atat in general, cat si in domenii de nisa - domeniul financiar si cybercrime.In angajamentele luate de USR-PLUS, alianta promite ca atunci cand va ajunge la guvernare se va asigura ca nu va muri nimeni "cu dreptatea in mana".Astfel, USR-istii propun sa "vindece justitia" prin corectarea Legilor Justitiei, desfiintarea Sectiei Speciale, repornirea activitatii DNA , reincriminarea neglijentei in serviciu si revenirea la vechea definitie a abuzului in serviciu.De asemenea, USR-PLUS doreste sa transmita online sedinte de judecata, sa fie simplificata achitarea taxei judiciare de timbru si sa se dezvolte mecanisme alternative de solutionare a litigiilor.- Revizuirea legilor justitiei, tinand seama pe deplin de recomandarile formulate in cadrul MCV , precum si de recomandarile Comisiei de la Venetia si ale GRECO;- Redeschiderea procesului de revizuire a Codului penal si a Codului de procedura penala, tinand seama pe deplin de necesitatea de a se asigura compatibilitatea cu dreptul UE si cu instrumentele internationale de lupta impotriva coruptiei, precum si de recomandarile formulate in cadrul MCV si de avizul Comisiei de la Venetia;- Respectarea avizelor Consiliului Superior al Magistraturii la numirea in posturi de conducere a procurorilor sau la revocarea procurorilor care ocupa posturi de conducere, in conformitate cu recomandarile institutiilor europene si a majoritatii asociatiilor profesionale;- Desfiintarea Sectiei Speciale;- Stabilirea unui mandat clar pentru DNA de a continua efectuarea de anchete profesioniste,independente si impartiale in materie de coruptie;- Adoptarea unor criterii obiective pentru luarea si motivarea deciziilor de ridicare a imunitatii parlamentarilor pentru a se asigura ca imunitatea nu este folosita pentru a evita cercetarea si urmarirea penala a infractiunilor de coruptie;- Limitarea imunitatii ministrilor la perioada mandatului;- Depolitizarea CCR si punerea in acord a textului fundamental cu multiplele decizii ale acesteia