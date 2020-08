Ce prevede textul motiunii impotriva Guvernului Orban: "Guvernul PNL. De la pandemie la pande-mita generalizata"

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu , lider interimar al PSD a sustinut ca Romania este o "tara in deriva" si cu un guvern cu "zero credibilitate".In textul motiunii de cenzura PSD ii acuza pe liberali ca "au incalcat toate regulile pe care le-au impus cetateniilor", facand referire la pozele aparute in spatiul public cu presedintele Klaus Iohannis fara masca la summitul de la Bruxelles si premierul Ludovic Orban fumand in cabinetul sau."Toate aceste chermeze ale PNL din timpul pandemiei sunt o rusine nationala! Sunt o sfidare la adresa cetatenilor obisnuiti care au fost obligati sa stea in casa izolati!", se arata in textul motiunii.Social-democratii sustin ca ordonantele din timpul starii de urgenta au fost contradictorii iar romanii "au fost trimisi la export"."Nu a contact sanatatea muncitorilor romani inghesuiti in autobuze, in aeroporturi si in avioane. Pentru Iohannis si Orban a contat doar castigarea bunavointei de la Inaltele Porti ale Europei, de unde venise apelul pentru forta de munca ieftina din Romania", au mai scris PSD-istii in textul motiunii.De asemenea, social-democratii sustin ca bugetul Romaniei a fost devalizat in perioada pandemiei, invocand un raport emis de Curtea de Conturi care "ne dezvaluie cea mai mare frauda guvernamentala din ultimii 30 de ani"."Invocand siguranta sanatatii publice, cei din guvern au tranzactionat vietile cetatenilor cu spagi si plati ilegale de milioane si milioane de euro, din bugetul statului.Au cumparat ventilatoare pentru salvarea vietii pancientilor la preturi de 3-4 ori mai mari. Au cumparat izolete la pretul unui automobil - 17.000 euro bucata!Au cumparat cu bani publici, de la firmele lor de casa, combinezoane si echipamente pentru medici cu preturi de 10 ori mai mari.Si fara pic de rusine fata de temerile romanilor in fata pandemiei au facut achizitii de masti de protectie la preturi de 100 de ori mai mari", scrie in textul motiunii.Tot in textul motiunii se precizeaza despre imprumuturile luate de Guvern, PSD-istii sustinand ca "in noua luni, Romania s-a imprumutat cu o mie de euro pe secunda"."Cheltuielile suplimentare cu dobanzile pentru imprumuturile fantastice ale ministrului Citu, de peste 770 de milioane de lei ar fi fost suficiente pentru majorarea pensiei minime cu 10% de la 1 ianuarie 2020, asa cum era prevazut in programul de guvernare al PSD.Romanii platesc acest pret al incompetentei PNL pentru ca, pentru cineva nepriceput in economie, e mult mai simplu sa te imprumuti, decat sa dezvolti economia si sa cresti astfel veniturile la bugetul de stat", sustin social-democratii.PSD ii acuza pe liberali ca au readus saracia in tara si ca au scazut nivelul de trai al populatiei."Guvernarea PNL a readus austeritatea, saracia si cercul vicios al salariilor mici. Cresterile de venituri din anii anteriori, toata bunastarea pe care romanii au reusit sa o acumuleze, sunt anulate de prabusirea puterii de cumparare a populatiei.Salariul mediu net a scazut cu 161 de lei (4,8%) fata de decembrie 2019, in timp ce inflatia este la nivelul de 2,58%. Deci o scadere cu 7,38% a puterii de cumparare reale in doar 5 luni din anul 2020.Luna mai 2020 a fost a doua luna de scadere a puterii de cumparare a castigului salarial mediu, conform INS, ceea ce indica practic intrarea in recesiune a nivelului de trai!", se arata in textul motiunii.