Ciolacu: "Nu vom depune motiune ca sa facem jocurile din interiorul PNL. Am zis sa depasim, totusi trebuie sa fie depus acest PNRR"

"Va spun foarte clar: noi nu vom depune motiune ca sa facem jocurile din interiorul PNL-ului sau din interiorul acestei coalitii de conjunctura, a perdantilor. Vom depune motiune de cenzura pentru ca lucrurile nu mai pot continua asa. Vom ajunge la un grad de indatorare de peste 60%. Orice stat, cand depaseste 60%, intra direct in infringement. Avem un deficit mult prea mare sa-l poata suporta romanii in acest moment", a afirmat Marcel Ciolacu, joi seara, la Antena 3. Marcel Ciolacu a reafirmat ca motiunea de cenzura va fi depusa in actuala sesiune parlamentara, insa PSD nu doreste sa o inainteze inainte de depunerea PNRR la Bruxelles, pentru a nu fi acuzat ca se opune atragerii fondurilor europene."De la zi la alta se strang si mai multe argumente. Am zis sa depasim, totusi trebuie sa fie depus acest Plan National de Redresare Rezilienta, sa nu fie folosita motiunea PSD-ului ca am fi impotriva atragerii acestor sume. Suntem impotriva raspandirii acestor sume pe consultanta sau pe clientela politica", a declarat presedintele PSD.Ciolacu a adaugat ca PSD va trimite si liderilor AUR textul motiunii de cenzura inainte ca acesta sa fie depus, pentru ca acestia sa-l "lectureze si sa aiba eventuale adaugiri sau modificari", in asa fel incat motiunea sa fie una a intregii opozitii. Aceasta coalitie nu are cum sa functioneze mult timp . Ei nu-s veniti la masa in aceeasi logica, in aceleasi familii, nu au experienta necesara de a gestiona acest volum de munca care trebuie gestionat in acest moment in Romania", a sustinut Marcel Ciolacu.Conform acestuia, in situatia in care motiunea de cenzura ar avea succes, PSD exclude o coalitie de guvernare cu PNL."Nu inteleg de ce ne este teama de alegeri anticipate. In Bulgaria vor fi alegeri anticipate. Bulgaria a depus PNRR. Deci este un instrument democratic la care posibil sa apelam, dar este consecinta deciziei unui om, fie el si presedintele Romaniei si ambitia domniei sale de a avea guvernul sau. Il are. Am vazut de ce este in stare acest Guvern, vom vedea in continuare", a adaugat Ciolacu.