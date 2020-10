Expert Forum: Competitorii au contribuit cu peste 185 milioane de lei la campania electorala pentru locale

Expert Forum a publicat raportul privind monitorizarea finantarii campaniei electorale pentru alegerile locale din 2020, conform datelor continand contributiile candidatilor si partidelor politice publicate de catre Autoritatea Electorala Permanenta la data de 1 octombrie.Intre principalele concluzii ale raportului se arata ca cele mai multe contributii ale candidatilor au fost declarate de catre PNL (30%), urmat de PSD (25%). PNL a mai adaugat 1,75 milioane din subventii, iar PSD 3,6 milioane din veniturile proprii. Cei mai putini bani i-au declarat candidatii PSRO - 282 de lei.Cea mai mare parte a fondurilor declarate de candidati provine din venituri proprii (82%), iar cei mai putini bani vin din donatii (1,3%), restul fiind imprumuturi. Sumele cele mai mari pentru donatii au mers catre Nicusor Dan - 326.800 lei.Conform concluziilor Forum Expert, PNL a apelat cel mai mult la imprumuturi (115), la o distanta semnificativa de celelalte partide. Aproape un sfert din contributiile declarate de candidatii USR reprezinta imprumuturi.Expert Forum arata ca unii dintre candidati, printre care si fostul primar general al Capitalei Gabriela Firea , au declarat contributiile cu foarte putin timp inainte de finalizarea campaniei electorale, ceea ce este greu de inteles, avand in vedere faptul ca banii care nu sunt declarati (in trei zile de la incasarea in contul declarat la AEP) nu pot fi cheltuiti si recuperati prin rambursari.De asemenea, peste 1.000 de intrari sunt datate 25 septembrie, iar ultima zi in care se puteau declara contributii a fost 26 septembrie, astfel ca modul in care acestia mai puteau cheltui banii este limitat. 25 candidati (majoritatea de la Pro Romania) au declarat sumele chiar pe 26 septembrie, precizeaza Forum Expert.Cei mai multi bani au fost declarati in Bucuresti (la nivelul candidatilor PMB/CGMB), urmat de Constanta, Bacau, Iasi, Arges si Timis. Harghita si Covasna raman judetele cu cele mai putine contributii. O analiza comparativa a datelor din 11 septembrie (aproape jumatatea campaniei) si 1 octombrie arata cum competitorii din Bucuresti au contribuit cu mai multi bani in a doua jumatate a campaniei, ceea ce ne poate arata faptul ca exista o crestere vizibila a mizei alegerilor si deci a competitiei (3 milioane vs peste 8 milioane), arata Expert Forum.Contributiile partidelor din subventii sau fonduri proprii raman relativ mici si anume 22.268.154,98 lei (aproximativ 8% din totalul fondurilor declarate), indica o alta concluzie. Partidele au cheltuit mai mult din fonduri proprii (aproape 16 milioane) decat din subventii, precizeaza Expert Forum.Expert Forum subliniaza ca publicarea datelor privind finantarea campaniilor electorale in format editabil este un pas important pentru transparenta procesului, insa calitatea lor trebuie imbunatatita pentru a fi cu adevarat utilizabile, indicand ca la acest moment, exista erori in bazele de date publicate de catre AEP, precum si intrari care sunt dificil de inteles si analizat din cauza calitatii precare a datelor raportate de competitorii electorali.Expert Forum recomanda imbunatatirea calitatii datelor publicate de partide si de Autoritatea Electorala Permanenta, publicarea unor rapoarte intermediare detaliate privind cheltuielile in campania electorala si introducerea unor reglementari in Legea 334/2006 prin care identitatea donatorilor sau persoanelor care imprumuta candidatii pentru campaniile electorale peste o anumita limita (5 salarii brute), sa fie publica, similar procedurilor pentru finantarea partidelor politice.