Deputatul Marius Bodea, care a demisionat din PNL si s-a inscris in USR, spune ca trecerea unor primari PSD la PNL este un "atac marsav" la democratie

"Faptul ca primarii urmaresc din patru in patru ani sa treaca in barca partidului care este la guvernare dovedeste un sistem profund viciat, un troc infernal cu resursele guvernamentale pentru voturi pentru partidul care detine functiile de la Palatul Victoria . Aceasta nu este administratie in folosul cetateanului, ci o forma de santaj perpetuu care stabileste la nivelul edililor traseismul ca regula, iar nu ca exceptie", considera Bodea.Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca anuntul de sambata al sefului PNL Iasi, Costel Alexe , privind transferul unor primari PSD la PNL constituie "o noua dezamagire pentru electoratul liberal si pentru membrii simpli care s-au implicat in debarcarea regimului PSD-Dragnea".Deputatul Marius Bodea aminteste de ordonanta din 2014 emisa de Guvernul Ponta in urma careia 500 de primari PNL au trecut la PSD si considera ca liberalii "perfectioneaza" acum metodele PSD."Vedem ca PNL Iasi urmareste sa se umfle de primari ai PSD, poate unii dintre acestia plecati tocmai de la liberali odata cu Ordonanta Traseismului. Ceea ce am sustinut ani de zile ca fiind un atac marsav la democratia din Romania, ceea ce a constituit un adevarat cutit in spatele PNL, infipt adanc de Ponta si Dragnea in 2014, vedem astazi pe cale de a fi replicat si perfectionat de PNL Iasi. Oare ce va gandi electoratul liberal sau ce vor gandi adversarii din PNL din comunitatile cu primari PSD care s-au luptat in acesti ani pentru cauza liberala si s-au pregatit sa-i contracandideze pe actualii titulari ai postului de primar cand se vor trezi cu adversarul politic in propria curte?", adauga deputatul Marius Bodea.El considera ca transferul lui Chirica la PNL Iasi nu este o intamplare, ci "se doreste replicat in judet"."Faptul ca primarii urmaresc din patru in patru ani sa treaca in barca partidului care este la guvernare dovedeste un sistem profund viciat, un troc infernal cu resursele guvernamentale pentru voturi pentru partidul care detine functiile de la Palatul Victoria. Aceasta nu este administratie in folosul cetateanului, ci o forma de santaj perpetuu care stabileste la nivelul edililor traseismul ca regula, iar nu ca exceptie", spune deputatul Marius Bodea.Totodata, el se intreaba ce ar avea de spus presedintele Klaus Iohannis despre "intentiile unora dintre liderii locali ai PNL de a racola primarii PSD pentru a castiga voturi, in loc sa se foloseasca de argumente precum performanta guvernarii ca sa castige capital politic?".Mai multi primari PSD din judetul Iasi vor sa treaca la PNL, liderul PNL Iasi, ministrul Mediului Costel Alexe, precizand ca unii edili PSD, nu doar din judetul Iasi, nu au fost sprijiniti de partidul lor.Intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, daca poarta negocieri cu unii primari PSD din judetul Iasi pentru a trece la PNL, ministrul Mediului, Costel Alexe, care este si liderul PNL Iasi, a spus ca exista edili social-democrati din judet care vor sa se alature liberalilor, pentru "a dezvolta Iasiul si Moldova"."Sunt foarte multi primari PSD si nu doar in judetul Iasi care nu s-au simtit sprijiniti in proiectele lor de catre conducerile judetene sau cea nationala PSD, pentru ca acolo au cu totul alte interese. Avem si in judet primari PSD foarte buni, care merita sprijiniti in proiectele lor si care vor sa se alature acestui parteneriat (intre Costel Alexe si primarul de Iasi Mihai Chirica - n.r.) pentru dezvoltarea Iasului si a Moldovei", a declarat Costel Alexe.El a afirmat ca in urmatoarele zile va exista o discutie in PNL Iasi referitoare la posibila venire in partid a unor edili PSD.Surse politice sustin ca in ultimele zile au existat discutii intre conducerea PNL Iasi si mai multi edili PSD pentru trecerea acestora la liberali.PNL are in judetul Iasi 30 de edili, in timp ce social-democrati au primari in peste 60 de localitati.