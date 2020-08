Disputa in Parlament pe tema traseismului. Deputata Marilena Meirosu (ex- PSD) va activa in grupul parlamentar al PNL

Victor Paul Dobre a transmis in Plenul Camerei Deputatilor ca Meirosu, aleasa deputat in Circumscriptia electorala nr. 9 Braila, activeaza din 20 august in cadrul grupului parlamentar al PNL.Meirosu a demisionat din grupul parlamentar al PSD.Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a acuzat racolarea parlamentarilor de catre liberali."Va e teama de anuntata motiune de cenzura si incepeti sa transferati parlamentari de la PSD fara a avea niciun fel de retinere si jena ca au fost alesi pe listele PSD. Daca asa doreste sa conduca PNL tara in continuare, va urez succes la alegeri, dar nu cred ca faceti cu unu in fata", a afirmat Simonis.Deputatul PNL Gigel Stirbu a dorit sa enumere, "pentru domnul Simonis", cateva nume de localitati din judetul Olt "cu primari PNL care au fost racolati de colegul sau Paul Stanescu "."Discutam de parlamentari, domnule Stirbu, amestecam lucrurile", a replicat presedintele de sedinta, deputatul PSD Florin Iordache "PNL-ul a transferat 135 de primari de la PSD si sunt cinci cazuri izolate intr-un judet, intr-un judet din care veniti dumneavoastra, e adevarat, spune multe despre dumneavoastra, pentru ca acei primari au plecat de la Putere la Opozitie, domnule Stirbu. Prin urmare, n-as veni sa ma laud la microfon ca, la putere fiind, mi-au plecat primarii in opozitie", a replicat Alfred Simonis, revenit la microfon.Liderul deputatilor USR , Catalin Drula, a sustinut ca "si PSD si PNL au dreptate" in privinta acuzatiilor de traseism.