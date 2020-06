EXCLUSIV Singurul deputat PNL care a votat impotriva desfiintarii Sectiei Speciale: "Votul meu s-a consemnat gresit"

Ziare.

com

Citeste, cunoscuta drept Sectia Speciala."S-a inregistrat gresit votul meu, am votat impotriva raportului de respingere a desfiintarii sectiei. Am depus o solicitate catre Biroul Permanent ca votul meu s-a consemnat gresit", a declarat Marilen Pirtea, care este si rector al Universitatii de Vest Timisoara, pentru Ziare.com.Potrivit surselor avizate din Parlament, Pirtea a fost singurul liberal care a sustinut prin vot nedesfiintarea Sectiei Speciale. Alaturi de parlamentarul din Timis, au votat pentru pastrarea Sectiei Speciale grupurile de deputati PMP, PSD si Pro Romania, in timp ce UDMR a absentat de la vot.Proiectul de desfiintare a Sectiei Speciale a fost respins marti, 30 iunie, in Camera Deputatilor. PSD si Pro Romania au anuntat ca voteaza proiectul de respingere a desfiintarii acestei sectii controversate, infiintate de Comisia Iordache. Rezultatul votului: 167 de voturi "pentru" respingerea proiectului de desfiintare a Sectiei Speciale, 97 de voturi "impotriva", 25 de abtineri, doi deputati nu au votat.