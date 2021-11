Cum ar arăta viitorul guvern PNL-PSD-UDMR în format extins. Funcția cea mai disputată în negocierile din coaliție

Liberalii și social-democrații negociază componența viitorului guvern în formula cu UDMR şi cu susţinerea minorităţilor naţionale.

În funcţie de cine va da premierul în executiv se vor împărţi şi ministerele, însă s-a ajuns la un acord ca noul cabinet să se mărească la 20 de ministere, plus câte un vicepremier din partea fiecărui partid care nu are premierul. În plus, cine va da prim-ministrului nu va putea lua Ministerul Finanţelor, iar secretarul general are rang de ministru.

Guvernul Cîţu avea 18 ministere şi doi vicepremieri, de la USR şi de la UDMR. În noua formulă, cu PSD şi UDMR, Guvernul ar urma să aibă 20 de ministere. Astfel, partidele doresc scoaterea Comunicaţiilor din Ministerul Transporturilor şi înfiinţarea unui nou minister, pentru IMM-uri, care în prezent se află la Ministerul Economiei.

În plus, Cercetarea, care acum este minister independent, ar putea reveni în cadrul Ministerului Educaţiei.

Un rol important îl va avea Secretarul general, post care este dorit atât de PNL cât şi de PSD, la pachet cu Ministerul Finanţelor Publice. PSD vrea ca SG-ul Guvernului să aibă putere de ministru şi nu să fie în subordinea premierului, cu statut de secretar de stat, aşa cum este în prezent.

PNL, PSD şi UDMR au discutat, în negocierile de până acum, despre o rotaţie a premierilor, la doi ani de zile, precum şi despre o guvernare care să se întindă pe o perioadă mai lungă, de 7 ani, care să cuprindă şi următorul Legislativ.