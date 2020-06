Liderul deputatilor liberali, Florin Roman: Toate pensiile speciale din Romania vor fi impozitate, amendament PNL si PSD

Ziare.

"Toate pensiile speciale din Romania vor fi impozitate, iar cele care depasesc 7.000 de lei vor fi impozitate cu 85%, urmare a unui amendament initiat si sustinut de PNL si PSD . In mod similar vom actiona si maine in ceea ce priveste pensiile speciale ale parlamentarilor, astfel incat sa fie indepartata orice inechitate sociala intre pensionari", arata Roman intr-un comunicat.El aminteste ca PNL a sustinut intotdeauna principiul contributivitatii."Amendamentul depus obliga PSD sa rupa fratia cu pensiile speciale. Propunerea de impozitare a fost luata prin consens de liderii de grup, iar modalitatea de legiferare respecta deciziile Curtii Constitutionale, care spun ca pensiile speciale nu pot fi anulate, dar pot fi impozitate. Astazi se mai indeplineste o promisiune a PNL facuta in perioada campaniei electorale, cand am promis oamenilor echitate sociala si taierea pensiilor speciale."Proiectul privind impozitarea pensiilor speciale va fi analizat de Comisia pentru buget-finante in paralel cu dezbaterile din plenul de miercuri al Camerei Deputatilor.Decizia a fost luata de deputati la inceputul sedintei plenului Camerei. Proiectul de lege , initiat de senatorul PSD Liviu Pop, a fost adoptat de Senat in anul 2019.