Logica razboiului "fratricid" dintre PNL si USR-PLUS. Cum risca cele doua partide sa-si ajute tocmai adversarul comun: PSD

Alianta USR-PLUS, intr-o pozitie de negociere mai slaba

O incercare a PNL-ului de a-si recupera propriul electorat urban

O strategie ce nu cucereste niciun electorat

Cum a reusit Florin Iordache sa reaprinda conflictul dintre PNL si USR-PLUS

Potrivit acestora, riscul pentru cele doua partide, ce se lupta pentru acelasi electorat, este sa ajunga sa-si demobilizeze propriul electorat, o dinamica din care PSD -ul, adversarul comun declarat, sa iasa castigator.Situatia este una similara cu ceea ce in literatura de specialitate poarta denumirea de dilema prizonierului, adica un context in care fiecare dintre aceste partide nu-si poate imbunatati situatia decat atacandu-se unul pe altul, cu rezultatul final mai rau pentru ambii actori. In opinia analistului politic Adi Zabava, ambele partide se afla in acest moment deja intr-o lupta electorala, intr-o mare masura, pentru acelasi electorat in care incearca sa se defineasca unul pe altul."Ceea ce vedem in momentul de fata este, fara doar si poate, o lupta electorala intre PNL si USR-PLUS pentru ca aceste doua partide se lupta pentru un acelasi electorat, chiar daca nu in totalitate. Bazinele electorale ale celor doua partide nu corespund in totalitate, nu se suprapun, insa o parte din electoratul vizat de cele doua partide este acelasi. De aceea PNL si USR-PLUS sunt in primul rand competitori electorali, indiferent de situatia in care se afla, daca vor fi la guvernare impreuna sau nu. Iar campania electorala in Romania nu se limiteaza la ultimele 30 de zile, putine lucruri se schimba atunci in ceea ce inseamna procentele finale - e mai mult o lupta pentru mobilizare, schimbarea perceptiilor anterioare si a intentiilor de vot se face anterior ultimei luni de campanie ", a declarat acesta.In opinia lui Adi Zabava, in acest moment ambele partide isi urmaresc ceea ce considera ca este strategia optima individuala si anume sa incerce sa-si atraga o cat mai mare parte a acestui electorat comun."Ambele partide, din perspectiva individuala, au de castigat din aceasta lupta fratricida. Pentru ca astfel se definesc in lupta pentru acelasi electorat. Ce vedem si vom vedea in continuare este ca fiecare din cele doua partide va incerca sa-l defineasca pe celalalt. Aici se duce lupta. De ce a spus PNL ca USR-ul l-a numit pe Iordache? Pentru a ataca principala linie de mesaj a USR-ului, ca ei sunt altfel. De ce ataca USR PNL-ul prin asocierile cu traseismul, cu fostii oameni veniti din PSD? Pentru a arata ca PNL seamana mult cu PSD si a incerca astfel sa capitalizeze intreg bazinul electoral anti-PSD. Cele doua partide sunt intr-un razboi in care incearca sa se defineasca unul pe altul in ochii electoratului comun pe care-l doresc. Dupa parerea mea, de la un anumit punct incolo, unde apar genul de amenintari pe care le-am vazut zilele acestea nu mai este foarte folositor pentru niciunul. Se poate ajunge in situatia in care aceste doua partide impreuna sa-si faca rau", a subliniat Adi Zabava.In opinia acestuia tensiunile dintre cele doua vor continua in contextul in care riscul nu este perceput ca fiind unul ridicat, aceasta disputa nefiind mobilizanta pentru PSD, iar demobilizarea propriului electorat nefiind considerata ca ireparabila."Nu cred ca electoratul PSD sau electoratul care nu voteaza PNL sau USR se va simti mai mobilizat datorita acestui conflict. Un semn de intrebare exista daca este posibil ca o mica parte a electoratului sa fie dezamagita de acest conflict, sa apara intrebari cu privire la siguranta unei viitoare aliante de dupa alegeri, cum pot guverna impreuna daca se cearta anterior. Aici exista un risc de demobilizare a electoratului, unul pe care PSD-ul va incerca sa-l aduca in discutie cat mai mult, insa este posibil ca alte lucruri sa fie determinante pentru prezenta la vot, lucruri care sa ii scoata la vot chiar si pe cei nemultumiti", este de parere Adi Zabava.In opinia analistilor, alianta USR-PLUS se afla intr-o pozitie mai slaba in conflictul cu PNL-ul, in contextul in care o demobilizare a electoratului i-ar afecta mai mult."Era de asteptat sa vedem astfel de scandaluri intre PNL si alianta USR-PLUS si probabil ca ele se vor acutiza in perioada urmatoare in contextul in care cele doua formatiuni se lupta pe acelasi tip de electorat. Efectul acestui razboi intre cele doua partide va fi ca o buna parte a electoratului, care vede in cele doua partide alternativa la PSD si posibilitatea ca impreuna sa guverneze, sa nu se mai prezinte la vot. Vor considera ca toata clasa politica e la fel. Si atunci e clar ca partidele mari, precum PNL si PSD sunt avantajate de o prezenta mai mica la vot. Din punctul meu de vedere USR-ul are de pierdut intr-o astfel de lupta, cu toate ca e si singurul lucru pe care il pot face. Ei sunt absolut nevoiti sa atace PNL-ul, pentru ca doar astfel pot reatrage partea electoratului care a votat cu PNL-ul datorita presedintelui Iohannis. Ei trebuie sa gaseasca solutia pentru a retrage acea parte a electoratului pe care USR-ul a pierdut-o", este de parere sociologul Vladimir Ionas.In plus, potrivit acestuia, desi cel mai probabil ambele partide vor avea nevoie unul de celalalt pentru o guvernare majoritara, pentru USR-PLUS este exclusa din start o posibila alianta sau cooperare cu PSD, fapt ce face cu atat mai putin credibile amenintarile ca nu-l vor mai accepta pe Ludovic Orban ca prim-ministru."Dupa alegeri, orice ar zice USR-ul nu au alta alternativa. Nu putem vorbi despre o eventuala alianta intre USR si PSD, de exemplu. Pentru USR ar reprezenta un dezastru in ochii electoratului. Si atunci singura varianta pentru ei este o alianta cu PNL-ul si, evident, dupa cum arata cifrele, vor mai avea nevoie si de partidele mici pentru a forma o alianta stabila", a spus Vladimir Ionas.Mai mult, potrivit sociologului, USR-PLUS nu mai are la dispozitie amenintarea cu neparticiparea la guvernare."Istoria recenta ne arata ca USR-ul a gafat si, probabil, de acolo li se trage scorul slab de la alegerile locale, in momentul in care a fugit de asumarea raspunderii. Electoratul, oricat de mult ar sustine o anumita parte a clasei politice, isi doreste sa vada politicieni care isi asuma promisiunile. Nu poate sa vina USR-ul din nou cu un mesaj de genul stam in opozitie . Partidele, nicaieri in lume, nu sunt facute pentru opozitie. Rolul unui partid si valoarea si-o poate demonstra in momentul in care intra la guvernare. Povestile astea cu statul in opozitie si facut taraboi functioneaza pe o perioada scurta de timp, ca nu e societate civila sa fie doar atent la ce fac partidele la putere. Dupa alegeri nu pot veni din nou cu un astfel de mesaj", a mai subliniat Vladimir Ionas.In opinia profesorului Cristian Pirvulescu, tensiunile care au aparut intre cele doua partide vizeaza incercarea liberalilor de a recupera din electoratul urban al USR-ului in perspectivele unei viitoare aliante, o alianta in care un partid mai degraba reticient reformist, cum este PNL-ul, va trebui sa coopereze cu alianta USR-PLUS, un partid pro- reforma "Este un efect al alegerilor locale, o reglare a raporturilor de forta, pentru ca in zona marilor orase USR ramane important. Cele doua partide vor trebui sa convietuiasca si nu este foarte clar daca vor fi suficiente pentru formarea majoritatii, ceea ce va complica foarte mult lucrurile. Asta pentru ca oricare dintre celelalte doua partide care pot intra la guvernare, UDMR sau PMP, sunt partide anti-reformiste. Ele nu vor sustine proiectul de reforma al presedintelui Iohannis. PNL nu stiu daca este foarte entuziasmat de acest proiect, dar nu are alternativa, insa USR este un partid pro-reformist, si de aceea reglarea aceasta de conturi are o dimensiune electorala. Anume ca PNL-ul sa recupereze masiv voturile USR-ului din zona rurala, pe care le-am vazut la primul tur al prezidentialelor si nu sunt de neglijat.Este evident ca PSD-ul are suficiente rezerve pentru a obtine un scor spre 30%, deci PNL-ul are nevoie de un scor cat mai bun pentru a-si justifica pozitia intr-o viitoare alianta. In plus nici aceste negocieri cu USR nu functioneaza foarte bine acolo unde trebuie sa formeze majoritati, nici la Constanta, nici la Timisoara. USR-ul intelege ca are un potential de negociere, care este folosit la maxim acum. Deci se regleaza raporturile de forta, fiecare dintre partide sperand sa isi protejeze sansele din decembrie", a declarat acesta.Dincolo de motivele si resursele ce alimenteaza acest conflict, in opinia Elenei Calistru, strategia reprezinta o eroare, in contextul in care nu poate rezulta decat in indepartarea electoratului, si mai ales prin faptul ca lipsesc eforturile de a ajunge la noi oameni si de a le demonstra preocuparea pentru probleme lor reale."Par sa se certe pe aceeasi bucata de electorat fara sa se uite ca Romania e mai mare de atat. Ca poate acesta este motivul pentru care atat de multi cetateni au ajuns sa nu se simta reprezentati de clasa politica. E o eroare de comunicare publica in perioada electorala, ambele partide gresesc enorm ducand conversatie spre ciondaneala dintre ele si mai putin inspre problemele reale cu care se confrunta tara. Isi imagineaza in mod gresit ca oamenii sunt interesati de ce se intampla in cearta dintre Florin Roman si Catalin Drula. Ok, se uita o zi, doua, insa apoi intervin problemele reale pe care acesti oameni ar trebui sa le trateze cu responsabilitate. Este lucrul pe care nu-l vedem. Ni s-a spus ca exista un program de guvernare finalizat la USR, dar nu l-a vazut nimeni, PNL-ul imi imaginez ca are unul, pe care poate l-am ratat eu. Intre timp, singurii care au venit cu ceva apropiat de program de guvernare au fost tot cei de la PSD, macar l-am auzit pe dl. Grindeanu cum ne vor creste pensiile si salariile. Cred ca citesc foarte gresit electoratul. Nu mai vorbim doar de un electorat anti-PSD. Daca asta e singura placa pe care cele doua partide o vor folosi atunci vor lasa in afara un numar semnificativ de cetateni. Chiar cred ca lumea a obosit de discursul asta anti-PSD", a subliniat Elena Calistru, presedintele ONG -ului Funky Citizen.Desi pe timpul campaniei electorale pentru locale au existat critici intre cele doua tabere, niciodata aceste declaratii nu au ajuns pana la nivelul liderilor celor doua partide. Lucrurile au degenerat saptamana aceasta, dupa numirea la sefia Consiliului Legislativ a lui Florin Iordache. A doua zi, premierul Ludovic Orban a acuzat parlamentarii USR ca l-ar fi votat pe Florin Iordache (PSD) la sefia Consiliului Legislativ. Intrebat de ziaristi daca e posibil ca USR sa il fi votat pe Iordache, Orban a spus: "dupa cum arata rezultatele, nu exista alta posibilitate, daca ne uitam la voturile primite de Iordache si la voturile vicepresedintelui, asta e concluzia care se poate trage. PNL a avut un candidat serios, pe Augustin Zegrean, si toate voturile pentru Zegrean vin de la parlamentarii PNL. Singurii parlamentari care au votat cu Zegrean au fost parlamentarii PNL, cum au votat ceilalti se poate vedea pe voturi".Drept raspuns, vicepresedintele USR, Catalin Drula, a anuntat ca una dintre conditiile intrarii la guvernare alaturi de PNL e un premier onest si loial, adaugand ca Ludovic Orban a picat acest test prin declaratiile legate de votul pentru Florin Iordache. "Ne intreaba multa lume cum vom colabora cu PNL la guvernare. Este simplu. Daca vor majoritate cu USR, si nu cred ca-si mai permit sa-si bata joc de romani cu inca un USL, sunt cateva conditii. Una dintre ele este retragerea din prim-plan a unor iordachi ca Florin Roman. O alta conditie este ca trebuie sa lucram cu un premier care trece testul onestitatii si loialitatii. Nu in fata noastra, ci in fata alegatorilor. Astazi, Ludovic Orban, prin minciunile la adresa USR, a picat grav acest test. Nu o sa acceptam sa fim un CDR 2.0", a scris Catalin Drula pe Facebook Drept raspuns, deputatul liberal Florin Roman a declarat ca mesajul lui Catalin Drula arata un blat intre PSD si USR. "Multi se mira ca Drula de la USR nu vrea la guvernare cu PNL! Pai, s-a vazut la blatul USR-PSD pentru Iordache, ca unii din USR ar vrea cu PSD! Guvernarea nu e joaca de copii, stimate coleg! Guvernarea inseamna si asumare, nu doar aruncarea de acuze impotriva PNL pentru prostiile pe care le-ati facut!", i-a transmis acesta.Citeste si: