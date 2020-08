Mai multi membri ai PNL Sector 2 au demisionat si si-au anuntat sustinerea pentru Dan Cristian Popescu, candidat sprijinit de PSD la Primarie

"Astazi (miercuri - n.r.), 12.08.2020, 24 de membri activi ai PNL sector 2 au ales sa paraseasca filiala si sa se alature lui DC Popescu. De mentionat ca dintre acestia doi erau consilieri locali si doi erau membri in biroul politic!", arata o postare facuta miercuri pe pagina de Facebook a PNL Sector 2.Sursa citata precizeaza ca aceste actiuni dovedesc ca "psd-istii mascati si-au aratat adevarata fata! #faraPSD. Exercitiul de imagine pe care psd-istul Popescu il incearca in disperarea sa de a se victimiza si a castiga mai multe voturi nu tine"."Aducerea la sediu a unui numar de demisii dintr-un partid din care acei oameni nu au facut niciodata parte arata disperarea si dovedeste ca Popescu si-a insusit deja practicile PSD-iste: #minciuna, # coruptie si #lasitate!", conchide sursa mentionata.Viceprimarul Sectorului 2 Dan Cristian Popescu a anuntat saptamana trecuta ca va candida independent pentru Primaria Sectorului 2. Ulterior, Gabriela Firea a anuntat ca PSD sprijina candidatura acestuia.Radu Mihaiu ( USR ) este candidatul sustinut de PNL si Alianta USR-PLUS pentru Primaria Sectorului 2, dupa ce, in urma negocierilor celor trei partide, USR nu a dorit ca liberalul Dan Cristian Popescu sa fie candidatul la acest sector.