Mihai Chirica, la depunerea candidaturii pentru un nou mandat la Primaria Iasi: "Vrem ca analfabetismul sa nu plece niciodata din orasul nostru"

"Vom continua proiectele noastre, sa ne dezvoltam, sa promovam un mediu curat, sa aducem cat mai multe zambete pe fetele copiilor nostri, sa le facem un sistem educativ de prim rang, iar analfabetismul sa nu plece niciodata din orasul nostru, ci dimpotriva, sa ramanem un exemplu pentru tara prin rezultatele pe care in patru ani le-am avut, an de an stand in topurile nationale cu copiii nostri", a declarat Mihai Chirica, in timpul declaratiei facute luni, 17 august.Mihai Chirica a fost ales pe listele PSD in 2016,iar acum candideaza pentru inca un mandat din partea PNL