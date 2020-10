Orban, catre USR: Sa consume mai putina energie in inventarea de conflicte cu PNL, sa se concentreze pe batalia cu PSD

"Consuma prea multa energie, adversarul nostru este PSD, cu toate relele pe care le aduce pentru Romania. Obiectivul nostru este sa castigam alegerile, sa invingem PSD si sa scoatem PSD de la butoane. (...) Cred ca am demonstrat ca putem colabora, am castigat impreuna alegerile pentru Bucuresti, am castigat impreuna, de exemplu, la Vrancea (...) Ii sfatuiesc pe mai tinerii mei colegi sa consume mai putina energie in inventarea de conflicte cu PNL, sa se concentreze pe batalia cu PSD", a afirmat Orban.In opinia liderului liberal, nu exista un "scandal" intre PNL si USR, adevarata problema fiind promovarea lui Florin Iordache in aceasta functie de catre PSD."Nu este niciun scandal, atat noi cat si USR am atacat alegerea lui Florin Iordache. Scandalul in sine este ca o majoritate controlata de PSD si de aliati a putut sa ia o astfel de decizie inepta de a pune in fruntea Consiliului Legislativ un personaj atat de rau famat si de dubios precum Florin Iordache. Asta este lucrul cel mai grav care s-a intamplat in Parlament. In rest, nu vreau sa raspund unor comentarii care mi se par deplasate", a mai spus Ludovic Orban.