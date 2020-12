Orban: PSD-ul trebuie sa stea in afara guvernarii. Cel mai probabil coloana vertebrala a guvernarii va fi PNL

"In urma cu patru ani, multi au zis ca nu e important sa mearga la vot. E foarte important sa mearga la vot. Fiecare dintre noi avem destinul Romaniei nu numai pe urmatorii patru ani, ci pe o perioada lunga de timp, pentru ca o asemenea oportunitate, cum o avem acuma, cu 80 de miliarde de euro din fonduri europene, plus celelalte finantari obtinute de presedintele Klaus Iohannis prin negocieri, practic, extraordinare, ne ofera posibilitatea sa dezvoltam Romania. Este foarte important fiecare vot. Sa nu stea acasa, sa-si utilizeze dreptul de vot, sa nu mai lase situatia sa ne trezim din nou cu un PSD puternic. PSD-ul trebuie sa stea in afara guvernarii. Pentru ca sa stea in afara guvernarii e nevoie de fiecare vot al oricarui om bun, al oricarui om responsabil, al oricarui om care gandeste cu adevarat binele acestei tari. Este fundamental sa vina la vot", a afirmat Ludovic Orban, joi seara, la Digi 24.El a reafirmat decizia PNL de a nu purta discutii dupa alegerile din 6 decembrie cu PSD pentru formarea unei majoritati."Cel mai probabil coloana vertebrala a guvernarii, practic ancora guvernarii va fi PNL, asa arata toate cercetarile sociologice. Suntem deschisi la discutii cu orice partener democratic si cu pro-europeni care respecta democratia, drepturile si libertatile fundamentale si care vor intr-adevar sa punem in miscare un plan de dezvoltare a Romaniei care sa se bazeze pe un stat transparent, modern, digitalizat, in care competenta si efortul sa fie cele care sa stea la baza premierii celor care lucreaza", a adaugat presedintele PNL.