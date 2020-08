PNL a racolat la Iasi un primar PSD condamnat luna trecuta la inchisoare in prima instanta

Primarul Catalin Martinus a fost condamnat, pe data de 15 iulie, la Tribunalul Iasi, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene. Hotararea Tribunalului Iasi poate fi contestata, apelul urmand a se judeca la Curtea de Apel Iasi, potrivit Ziarul de Iasi.Pedeapsa este cu suspendare si conform sentintei, Martinus nu ar mai avea voie sa ocupe functii publice daca decizia va ramane definitiva in aceasta forma."Voi formula apel pentru a-mi putea demonstra nevinovatia. Vreau sa precizez ca nu am primit aceasta condamnare pentru ca as fi primit eu vreun leu, ci pentru ca cetateni din Dobrovat au beneficiat gratuit de pasune, ceea ce DNA a considerat a fi abuz ", a precizat Martinus pentru ZDI."In perioada 2008 - 2009, inculpatul Martinus Catalin-Iulian, in calitate de primar al comunei Dobrovat, judetul Iasi si reprezentant al Asociatiilor Crescatorilor de Ovine si Taurine, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, a falsificat cu prilejul intocmirii mai multe documente, prin atestarea de fapte si imprejurari necorespunzatoare adevarului, care, ulterior, au fost depuse Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Iasi in scopul obtinerii pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene cu titlul de subventie.In acelasi scop, au fost depuse la APIA Iasi si doua contracte de comodat incheiate de inculpatul Martinus Catalin-Iulian cu presedintii celor doua asociatii de crescatori de animale, prin care se atribuiau acestora, in folosinta cu titlu gratuit, o suprafata de 322,40 ha din pasunea comunei Dobrovat (teren aflat in domeniul privat al comunei Dobrovat, judetul Iasi), fara ca incheierea celor doua documente sa se fi intemeiat pe vreo hotarare a Consiliului Local.Cu prilejul incheierii unuia dintre contracte, inculpata Banica Aglaia, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a falsificat o hotarare a Consiliului Local al comunei Dobrovat, prin atestarea unor fapte necorespunzatoare adevarului, inexistente in forma initiala a documentului, (mentiuni nereale prin care se aproba darea in folosinta gratuita a suprafetelor cu destinatia islaz comunal crescatorilor de taurine si a suprafetelor din zonele denumite popular Coasta Velnitei si Groapa Hartop, crescatorilor de ovine).Prin darea in folosinta a acestor bunuri, exclusiv cu titlu gratuit, s-a cauzat o vatamare a intereselor legitime ale comunitatii locale din comuna Dobrovat, judetul Iasi, concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit, reprezentat de folosirea cu titlu gratuit a pasunilor, de catre cele doua asociatii in care inculpatul Martinus Catalin Iulian avea calitatea de membru fondator.In realizarea acestui mecanism infractional, inculpatul Martinus Catalin-Iulian a beneficiat si de ajutorul celorlalti inculpati, care fie au falsificat si pus la dispozitia celorlalte persoane o serie de documente (inculpata Patlagica Gaby), fie au depus la APIA mai multe acte continand mentiuni nereale necesare obtinerii subventiilor (inculpatul Cislaru Ionel).Ajutorul acordat primarului comunei Dobrovat de catre inculpatul Ursanu Stefan, in calitate de functionar in cadrul Centrului Judetean Iasi al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, a constat in primirea, de catre acesta din urma, a unor documente semnate de o alta persoana, alta decat fermierul titular al celor doua cereri.In cauza, s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra a doua imobile aflate in proprietatea inculpatilor: Martinus Catalin - Iulian, Patlagica Gaby, Asociatiile Crescatorilor de Ovine si Taurine din comuna Dobrovat, Judetul Iasi, Cislaru Ionel, Banica Aglaia si Ursanu Stefan, pana la concurenta sumei de 149.310,71 lei, cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constituit parte civila in cauza."