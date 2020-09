PNL declara razboi total PSD. Anunta decizia de a nu face niciun fel de aliante "cu partidul trecutului, cu PSD"

"Din rezultatele partiale pe care noi le avem PNL are un scor de peste 34%, un procent istoric pentru partidul nostru de dupa 30 de ani de la Revolutie. PSD se situeaza undeva in jurul cifrei de 30%, iar USR la 13%. Vreau sa va spun ca in discutiile cu presedintele PNL am luat decizia, pe care o vom adopta si in BPN de miercuri, sa nu existe niciun fel de aliante cu partidul trecutului,cu PSD. E o decizie pe care o vom adopta miercuri in cadrul Biroului Permanent National. Din datele noastre reiese ca vom avea peste 1.300 de primari la nivelul Romaniei. La fel o cifra istorica pentru PNL. Insa toata consideratia noastra e pentru romani pentru ca au dat un cec in alb filosofiei de dezvoltare a administratiilor locale pe care le conducem", a afirmat Robert Sighiartau, luni intr-o conferinta de presa.Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca a spus ca reprezentantii PSD au incercat sa manipuleze intentia de vot a alegatorilor si sa fraudeze rezultatele alegerilor locale pana in ultimul moment."A fost o lupta dura dusa pana in ultima clipa om cu om si vot cu vot. Reprezentantii PSD nu s-au lasat dusi de la butoane si au folosit toate instrumentele legale sau mai putin legale pentru intimidarea alegatorilor astfel incat sa obtina schimbarea optiunii politice. Chiar si azi au fost tentative de manipulare si fraudare a votului si rezultatului exprimat de romani si bucuresteni. Am reusit impreuna sa eliberam Bucurestiul de mafia Firea-Pandele.In acest moment, Nicusor Dan , candidatul sustinut de PNL e primarul general al Bucurestiului si Bucurestiul intra intr-o noua etapa a normalitatii si bunului simt cu care va fi guvernata Capitala. Sectorul 1 e condus de Clotilde Armand , la Sectorul6 Ciprian Ciucu e primarul acestui sector. De asemenea, la Sectorul 2 Radu Mihaiu e invingator. Din pacate, la Sectorul 5 manevre pe care le credeam demult apuse din trecutul interlop al adminsitratiei PSD au facut ca victoria sa nu fie a candidatului PNL Cristian Bacanu si vot cu vot au fost deturnate optiunile de vot ale alegatorilor, astfel incat avem un alt primar. Bataliile s-au dus si in Vrancea. La fel la Giurgiu - epoca lui Badalau s-a terminat. Judetul Prahova este in acest moment eliberat de legaturile familiei Cosma in administrarea judetului. Judetul are un presedinte de CJ in persoana lui Iulian Dumitrescu.La Constanta o batalie dura antre reprezentantii lui Felix Stroe si-au vazut sfarsitul prin nou primar Vergil Chitac. La Iasi orasul a scapat de rusinea de a fi condus de analfabeti, asa cum s-a intamplat in ultimii ani. PNL a reusit sa elibereze de sub bocancul PSD alte judete si am ajuns sa conducem 17 consilii judetene. Alba, Arad, Bihor, Caras Severin, Cluj, Constanta, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Prahova, Salaj, Suceava, Maramures, Timis si Vrancea", a explicat Danca.El a facut o trecere in revista si a municipiilor resedinta de judet castigate de PNL."La nivelul municipiilor resedinte de judet PNL are 15 - Arad, Oradea, Bistrita, Resita Cluj Napoca, Targiu Jiu, Iasi, Neamt, Tulcea, la care se adauga si Sectorul 6 unde am fost alaturi de colegii nostri de la USR-PLUS. Alta victorie a fost la Oltenita si Slobozia, Roman, Aiud, Panciu, Tecuci, Radauti. Suntem convinsi ca in acest moment PNL va reusi sa foloseasca aceasta guvernare in parteneriat cu administratiile locale, lucru care va aduce bunastare, dezvoltare si prosperitate pentru romani", a conchis Ionel Danca.