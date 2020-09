PNL nu va vota rectificarea bugetara in forma amendata de PSD, care prevede si majorarea pensiilor cu 40%. Gorghiu: Aberatia va fi contestata la CCR

Marti, ziua decisiva

Senatorul liberal i-a acuzat pe social-democrati ca a fost convocata sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului luni, fara a se cunoaste ordinea de zi. Conducerea Legislativului a decis luni ca plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului va avea loc marti, de la ora 13.00, unde vor fi votate proiectele privind rectificarea bugetara pe acest an."Acum, la ora 13.00, am avut un BPR, convocat in stilul PSD, la 11.16 min, prin sms, fara sa stim ordinea de zi. Aceeasi comunicare PSD: toxica, lipsita de transparenta. Miza: sedinta de plen reunit, maine, la 13.00, pentru rectificarea bugetara. Oamenii astia sunt nocivi nu doar pentru democratie , fiindca refuza alegerile pe care le-au tot vrut amanate, dar sunt toxici pentru economie, pentru bugetul Romaniei", a scris Alina Gorghiu, luni pe Facebook Ea a adaugat ca amendamentele PSD la rectificare duc la o crestere a cheltuielilor publice cu 1,7% din PIB pe acest an si cu 4,8% din PIB pe anul 2021."Au facut amendamentele la rectificarea bugetara care provoaca o crestere a cheltuielilor publice cu 1,7% din PIB pe anul 2020 si cu 4,8% din PIB pe anul 2021. Ati vazut cu totii documentul prin care Teodorovici, cand era ministru, avertiza Guvernul Dancila ca majorarea pensiilor cu 40% nu este fezabila. Si asta era inainte de pandemie, cand economia era pe plus!!! Chiar si asa fiind, ei stiau ca nu era loc in anvelopa bugetara pentru asa ceva. Dar ei acum insista sa arunce totul in aer! PNL nu va vota retificarea in forma amendata de PSD si, cel mai probabil, aberatia va fi contestata, de Guvern, la CCR ", a conchis Gorghiu.Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului va avea loc marti, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi vor fi la vot proiectele de lege care aproba rectificarea bugetara pentru acest an. Comisiile reunite pentru buget au adoptat raport de admitere cu amendamente la initiativele legislative.Amendamentul PSD prin care este abrogata majorarea punctului de pensie cu 14% si ramane forma in vigoare de crestere a acestuia cu 40% a fost adoptat de comisii. Punctul de pensie era planificata sa fie crescut, de la 1 septembrie la 1.442 lei, insa amendamentul PSD prevede ca valoarea punctului de pensie va fi mentinuta, cum e in prezent prevazut de lege, la 1.775 lei. Ludovic Orban a precizat ca vor avea loc negocieri in Legislativ, astfel incat rectificarea bugetara sa fie retrimisa la comisii. In caz contrar, Guvernul va ataca la CCR proiectele de lege, a adaugat premierul.