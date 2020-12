Barometrul Europa FM: PNL si USR sunt in scadere in intentiile de vot la parlamentare. PSD e in crestere usoara

Cu doar cateva zile inainte de alegerile parlamentare, sondajul realizat de IMAS la comanda Europa FM in noiembrie arata cu cine ar vota romanii la scrutinul de duminica, 6 decembrie.PNL este cotat in noiembrie cu 28,5%, cu patru pocente mai putin decat in octombrie, cand avea 32,6%.PSD se situeaza in cel mai recent sondaj la 23,6%, in crestere fata de luna anterioara . In octombrie, Barometrul Europa FM arata ca Partidul Social Democrat era creditat cu 21,7% din optiunile de vot. USR Plus este cotat acum la 18%, in scadere, in conditiile in care inregistra in octombrie un scor de 20,4%.Pro Romania ar urma sa fie votat, duminica, de 9,5% dintre alegatori, in crestere fata de ultimul barometru. Sondajul comandat de Europa FM in octombrie arata ca Pro Romania ar fi fost votat de 8,9% la suta dintre alegatori.In octombrie, alegatorii spuneau ca ar fi votat cu UDMR in proportie de 5,1%, iar acum datele sondajului IMAS arata ca partidul ar obtine un scor de 4,7%.Cu PMP ar vota acum 4,6% dintre alegatori, in contextul in care ultimul sondaj cota Partidul Miscarea Populara la 4,8%, la limita pentru a intra in Parlament, tinand cont de marja de eroare. ALDE are, in acest sondaj, 3,3%, fata de 2,5 % cat avea la ultimul barometru, insa partidul a fuzionat cu Pro Romania.Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM in perioada 6-27 noiembrie 2020, pe un esantion de 1.010 persoane cu varste de 18 ani si peste si are o marja de eroare de +/- 3,1%.