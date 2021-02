ANALIZA Cat va rezista coalitia PNL-USRPLUS? Cronica unui mariaj politic cu nepotriviri de caracter

Cum s-au topit procentele

Lista neagra a liberalilor: Voiculescu, Ghinea, Nasui

Orban nu respecta invingatorii

Se ascut cutitele in coalitie, dar nu e graba

Voiculescu pe lista neagra a PNL

Revolta de la Timisoara

Rares Bogdan si solutia kamikaze

Blaturile de la Iasi

O mica istorie si ale ei invataminte

Coalitia PNL -USRPLUS, cea mai recenta coalitie de guvernare, despre care analistii politici spun ca "aduce" a Conventia Democrata Romana (CDR), are deja antecedente politice serioase in ceea e priveste nepotrivirile politice. Esenta scandalurilor tine de fapt de orgoliul politic si de incapacitatea politicienilor odata ajunsi la putere de a imparti tortul cu colegii de guvernare.Daca analizezi scandalurile politice pe tortul puterii, din orice guvernare, sare in evidenta un tipar. Scandalurile sunt pentru si despre impartirea puterii, dar si despre tendinta de acaparare totala a puterii si de eliminare a colegiilor de guvernare.In ceea ce priveste coalitia de guvernare PNL-USRPLUS, relatia dintre cele doua partide are o istorie mai lunga presarata cu conflicte si permanente nepotriviri de caracter. PNL i-a tratat pe cei din URS-PLUS cu aroganta partidului harsait in ale puterii, dar fluturarea avansului procentelor pe post de sperietoare. Pe de alta parte, lipsa de experienta politica a USRPLUS s-a vazut inca din 2019, spre exemplu, greutatea negocierilor pentru alianta cu PLUS, in vederea europarlamentarelor din 26 mai 2019.Dupa care, cu un scor bun la europarlamentare, procentele s-au tot pierdut. Pe valul euforiei de la europarlamentare, USRPLUS au crezut ca PSD e "mort", convinsi ca au victoria la prezidentiale in buzunar, iar necarismaticul Dan Barna a insistat sa candideze topind inca un rand din procentele USRPLUS, castigand doar 15,02%.Daca la europarlamentare, USRPLUS a obtinut 22,36% din voturile valabil exprimate - 2.028.236; la localele din 2020, a obtinut 8,89%, adica 696.478 de voturi, in timp ce la parlamentarele din 6 decembrie 2020 - 15,34%, adica 906.965.PNL a jubilat pe masura ce USRPLUS pierdea din procente, convinsi fiind la randul lor ca victoria la parlamentarele din 6 decembrie va fi rasunatoare pentru ei, grabindu-se sa vorbeasca despre o coalitie cu PMP si UDMR , mai degraba decat cu USRPLUS. Strategia liberalilor era construita pe credinta ca vor castiga detasat, iar din tortul puterii vor arunca cateva faramituri, preluand aproape total puterea. Visul clasei politice romanesti fiind acela de a fi singuri la guvernare.Electoratul a pus insa lucrurile la punct. Tensiunile s-au vazut imediat dupa alegeri. Negocierile au fost complicate, pe componenta guvernului, a premier , pe jocurile lui Ludovic Orban care a pierdut fotoliul de prim-ministru, ramanand cu sefia Camerei Deputatilor. Tensiunile dintre PNL si USRPLUS au fost exacerbate mai ales de modul in care Orban a negociat impartirea portofoliilor, dand ministere "grele" USRPLUS, fapt care a adancit nemultumirile liberalilor fata de Orban. Au curs declaratiile despre promisiuni cum ca posturile din administratie nu vor fi transformate in "sinecuri politice", dupa cum declara Dacian Ciolos Maestru in declaratii politice linistitoare, eternul UDMR ne-a vorbit despre importanta "cresterii increderii politice". Discret in timpul negocierilor, fara voce inca de atunci, UDMR joaca rolul partidului care poate inclina balanta intr-un posibil scenariu de eliminare a USRPLUS de la guvernare. Si oare nu au facut intotdeauna asta?! Istoria ultimilor decenii ne arata ca se poate ajunge in acel punct oricand. E doar o chestiune de timp, de acumulare de evenimente, de miscari tactice si context favorabil.Liberalii sunt maestrii ai jocurile de culise, s-a vazut cat de usor au cazut USRPLUS in plasa masinatiunilor politice cand cu "salvarea" lui Florin Iordache si trimiterea lui direct in fotoliul de sef al Consiliului Legislativ. Asa, da, rasplata.La nici doua luni de la instalarea noului guvern , a noii coalitii, pe lista neintelegerilor se aduna deja o serie de episoade. Nemultumirile din coalitie se vad cel mai bine in ceea ce il priveste pe ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu si atacul din partea PNL, prin vocea lui Florin Roman care a fost si este extrem de virulent, in legatura cu cei 30% dintre cei care s-au vaccinat antiCOVID-19 si care nu au fost inscrisi pe platforma de vaccinare. Roman a declarat ca Voiculescu trebuie sa raspunda pentru persoanele vinovate si privilegiatii care au sarit peste rand.Dupa declaratiile de saptamana trecuta, cand Voiculescu a precizat ca vor fi efectuate controale la centrele de vaccinare antiCOVID, iar pentru nereguli vor fi aplicate sanctiuni, luni, dupa sedinta PNL, Florin Roman a continuat seria declaratiilor incisive in ceea ce il priveste pe ministrul Sanatatii, dar si pe ceilalti ministri USRPLUS, Claudiu Nasui, Economie, si Cristian Ghinea , Fondurile Europene. Doua dintre ministerele dupa care liberalii suspina si pentru care Orban pare ca nu poate fi iertat.Disputa pe prefecti continua in coalitie. Luni, presedintele CJ Cluj, liberalul Alin Tise declara ca isi va da demisia daca prefectul va fi decis de UDMR. Impartirea prefectilor nu a accentuat tensiuniile doar in coalitie, ci si in interiorul PNL. Ruptura dintre liberali si presedintele Ludovic Orban se accentueaza pe zi ce trece. In contextul declaratiilor lui Tise, Roman a fost transant in ceea ce il priveste pe Orban precizand ca presedintele partidului ii "pedepseste pe cei care au castigat alegerile, si e ingaduitor cu cei care au avut rezultate slabe".In corul nemultumitilor din partid este si Sigartau care ii reproseaza lui Orban nu doar pierderea alegerilor, dar si pierderile pe prefecti, pe ministere. Congresul liberalilor care va avea loc in septembrie va fi congresul la care, potrivit lui Roman, "ne vom bate pentru un presedinte care sa respecte si invingatorii".Roman l-a invocat pe Emil Boc care l-a randul sau a facut declaratii impotriva lui Orban. Invocarea lui Boc e din arsenalul de lupta. Roman a mai spus ca, luni, "Domnul Orban nu are dialog cu organzatiile din Ardeal. Am aflat din presa modul cum s-au impartit prefecturile. Nu e un capat de tara, dar e un semn ca noi cei care aducem rezultate pentru partid, suntem ignorati de Ludovic Orban".Debarcarea lui Orban pare sa fie scopul miscarilor din partid pentru ca Roman a precizat foarte misterios ca "lucrurile nu mai pot fi intoarse".Cuvantul remaniere a inceput sa isi faca loc in spatiul public, desi liberalii precizeaza linistitor ca deocamdata nu se pune problema de remaniere. Cu toate acestea, dupa sedinta de luni, liberalii au transmis in spatiul public ca, daca mai multi lideri au nemultumiri repetate fata de un ministru care greseste constant, premierul poate face schimbari fara sa ceara aprobarea partenerilor de coalitie. Analiza sporurilor, pensiile care vor creste abia din ianuarie 2022, au fost discutii pe care se pare ca exista consens, insa pe tema "pensiilor speciale" nu exista consens in coalitie. Tema aceasta are potential de multe si consistente rafuieli in coalitie.USRPLUS insa, in acest moment, evita o pozitionare clara, vitriolica pe masura declaratiiilor razboinicie ale liberalului Florin Roman. Deputatul USRPLUS Cristian Seidler a declarat luni, dupa tirul lui Roman, ca "nu am din partea organizatiilor noastre reactii de nemultumire" privitoare la deciziile din coalitie, cat despre posibile "remanieri", Seidler a mers ca pe cioburi de sticla fara o declaratie clara.Nici macar auzindu-l pe Roman declarand despre proasta organizarea in ceea ce il priveste pe ministrul Economiei Claudiu Nasui care nu a dat nici pana acum normele pentru legea care prevede acoperirea pierderilor uriase suferite de HORECA, Seidler a preferat sa nu exprime nicio o pozitie de partid.Conflictul cel mai serios al coalitiei, in prezent, pare a fi totusi cel care il are in centru pe ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu. Dupa declaratiile acestuia de saptamana trecuta privind amendarea medicilor care au vaccinat peste rand, liberalii au declarat ferm ca nu se pune problema de aplicare a proiectului de amendare a medicilor. Mai mult, au fost tensiuni si intre Voiculescu si ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu , dar si intre Voiculescu si premierul Florin Citu Premierul a fost deranjat de faptul ca ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a criticat decizia cabinetului de a deschide pe 8 februarie scoala. Premierul i-a anulat sambata o decizie a ministrului Santatii, declarand ca "Nu trebuie sa vina lumea cu formularul completat la scoala. Ar trebui sa citim comunicatul Ministerului Educatiei in acest sens", referindu-se la formularul de acord al parintilor pentru testarea copiilor.In vreme ce Voiculescu declarase, vineri, ca "Recomandam parintilor sa aduca din prima zi de scoala formularul de consimtamant tiparit si semnat, pentru ca elevii sa poata fi testati imediat atunci cand este nevoie". Mai mult, in cadrul conferintei sustinute alaturi de ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu, ministrul Vlad Voiculescu declarase ca parintii vor gasi formularele de consimtamant pe site-ul ministerului.Avem pe de-o parte stilul de negociere in forta pe care l-a avut mereu PNL in raport cu USRPLUS, iar pe de alta parte nu poti scapa de impresia ca USRPLUS e defazat in reactia politica, ca intotdeauna, dar si in actiunea politica, e intotdeauna cu garda jos. E o anume infatuare pe care o aduce puterea cu sine, careia e greu sa te sustragi, si se vede in maniera in care USRPLUS actioneaza uneori. Atins de putere.Cum a fost cazul ministrului Economiei Claudiu Nasui caruia i-a fost recomandata Claudia Florina Prisecaru, avand o decizie nedefinitiva de colaborare cu Securitatea , apropiata de fostul ministru PSD Eugen Teodorovici, in functia de director general adjunct in Ministerul Economiei. Era implicit faptul ca spatiul public va taxa aceasta intentie, era evidenta ruptura de discurs dintre declaratiile politice ale USRPLUS de-a lungul ultimilor ani, a promisiunilor, si aceasta intentie de numire. Si totusi, Nasui a facut-o cu un gest arogant, fortand pentru ca, nu-i asa, se poate. "Si?".Potrivit deciziei Curtii de Apel Bucuresti, din 6 noiembrie 2019,: "Admite cererea. Constata ca parata a fost colaborator al Securitatii in sensul art. 2 alin. b din OUG nr. 24/2008 (privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii- n.red.)". Cazul a ajuns in faza de recurs la Inalta Curte, primul termen de judecata a fost stablit pe 31 martie 2022.Nu sunt de uitat nici tensiunile dintre ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu si medicul militar Valeriu Gheorghita , presedintele Comitetutului National de coordonare a actvitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. Insa niciunul nu a recunoscut tensiunile despre care presa a tot relatat. In contextul gestionarii crizei Covid, de la Timisoara, primarul Dominic Fritz a dat un ultimatum public liberarilor.Nemultumirile lui Fritz sunt legate pe de o parte de faptul ca Timisoara a primit cele mai putine doze de vaccin, dar si problema pe care o ridica felul in care Guvernul trateaza problema migrantilor. Primarul Timisoarei s-a plans de problemele pe care le aduce acest val de migranti pentru Timisoara, problema tranzitului, al cazarii acestora, care exced posibilitatile orasului.In ceea ce priveste Timisoara si tensiunile din coalitie, acestea au fost prezente inca dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie, cand USRPLUS si PNL au avut dificultati in ceea ce priveste formarea majoritatii in Consiliul Local, pe de o parte, si in cel judetean. Substratul scandalului de atunci a fost acelasi tipar si aceeasi dorinta a liberalilor de a imparti cat mai putin cu partenerii lor de coalitie.Probabil ca momentul cel mai spumos si aparent crucial, doar aparent, al tensiunilor din coalitie a fost iesirea publica a liberalului Rares Bogdan. O data, sarind la gatul lui Orban, linistit mai apoi probabil via Cotroceni. Apoi, Rares Bogdan a sarit la ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu in chestiunea primarului din Corabia care ar fi trebuit sa il demita pe seful Spitalului Orasenesc dupa ce un batran a fost lasat sa agonizeze pe holurile spitalului fara a primi ajutor.De altfel, din galeria liberalilor care au sarit la Voiculescu se afla si Emil Boc care, sa ne aducem aminte, in chestiunea finantarii campaniei de vaccinare, acesta i-ar fi reprosat ministrului Sanatatii, in numele Asociatiei Municipiilor din Romania, ca nu poate stabili sarcini fara sa dea bani. Era momentul in care primarii din asociatie s-au declarat revoltati de atitudinea lui Voiculescu. Acestuia i s-a reprosat si ca ignora tocmai principiile de functionare a Uniunii Europene.La capatul celalalt de tara, la Iasi, neintelegerile dintre PNL si USRPLUS sunt deja de notorietate. Anul trecut, primarul liberal Mihai Chirica ameninta cu o alianta cu PSD in consiliul local pentru alegerea celor doi viceprimari ai municipiului. Scandalul la aceea vreme in coalitia cu USRPLUS era ca urmare a insistentelor declaratii ale uselistilor care precizau ca nu vor face majoritate cu liberalii. De altfel, Iasi este si scena blaturilor politice de tot felul, mai ales dintre PNL si PSD, dar si a felului in care zac dosarele la DNA Mai mult, Chirica a fost trimis in judecata in dosarul " Skoda ", pentru abuz in serviciu. Faptele acestuia sunt din 2013, iar dosarul zace in sertare. Abia in 2019, dosarul a fost trimis la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi. Un alt om politic, Costel Alexe , liberal via PSD, si despre care presa a scris ca a luat "tabla" drept spaga, consolideaza si el blaturile politice la nivel de Iasi. Astfel ca Iasiul politic e de fapt sufocat de fire si ramificatii care merg in toate directiile. O coalitie intre PNL, cu PSD in componenta, si USSPLUS are toate sansele unui sir de explozii.In acest context al jocurilor politice, este de vazut cat va rezista coalitia PNL - USRPLUS, in conditiile in care in doar doua luni de existenta au adunat un adevarat inventar al scandalurilor si declaratiilor cu potential mare de distrugere. Pentru ca sa ramana in picioare, indiferent daca vor fi operate mici remanieri, e nevoie de extrem de multa vointa politica si mai putin orgoliu, duplicitati transpartinice, pentru ca tiparul coalitilor imposibile sa nu fie aplicat si de data aceasta.Formata in 1991, CDR a fost o alianta politica si electorala formata din partidele care la aceea vreme constituiau opozitia fata de FSN. Conventia a reusit sa castige alegerile parlamentare in 1996. CDR a fost desfiintata in 2000. Coalitia a fost macinata de tensiuni, intr-un climat extre de tensionat politic si economic in acei ani. Tensiunile in interior isi avea ca principal motiv "dominatia" PNTCD , in vreme ce PNL solicita o situatie de paritate cu taranistii.Liberalii vor merge pe liste separate la alegerile locale din 2000, cand CDR a obtinut un procent mic. La alegerile generale din acelasi an, taranistii impreuna cu partidele mai mici din Conventie, s-au consitituit in Conventia Democrata Romana 2000, insa au obtinut 10% din voturile valabil exprimate, nereusind sa intre in Parlament. Legea electorala in vigoare la aceea vreme stabilea ca primul partid din alianta trebuia sa obtina 4%. De la peste 2 milioane de voturi obtinute in 1992 - 19,46%; la peste 3 milioane, in 1996 - 30,17%; CDR a obtinut in 2000 - peste 500.000 de voturi, si un procent de 5,04% din voturile valabil exprimate.