Primarul Mihai Chirica (ex- PSD) va conduce Organizatia Municipala a PNL: "Iesenii stiu ca nu vanez functii politice"

"Am pus si pun mai presus de orice dezvoltarea Iasului si transformarea intr-unul dintre cele mai puternice judete din Romania. De aceea, am ales sa fac echipa cu primarul Mihai Chirica si impreuna sa deblocam si sa aducem fonduri, obiective vitale pe care nicio administratie CJ-primarie nu le-a realizat pana in momentul de fata.Infrastructura rutiera, de utilitati, educationala si medicala a Iasului si a Moldovei au fost in ultimii 30 de ani doar o plansa frumos desenata doar in campaniile electorale. In timp ce alte judete au progresat si au facut din acestea un fapt firesc, Iasul, cu cea mai consistenta expansiune demografica, a ramas in urma. Exista atatea atuuri - cea mai mare retea de drumuri judetene, obiective naturale si de patrimoniu de anvergura, oportunitati de infrastructura numeroase, cu o pozitie strategica deosebita care nu au fost fructificate din lipsa de vointa politica, orgolii, lupte nesfarsite si incompetenta.Acum exista si vointa politica, exista si fonduri. Si in patru ani putem construi impreuna, uniti, nu dezbinati. Preluarea organizatiei municipale de catre Mihai Chirica imi da convingerea ca responsabilitatile administrative si cele politice vor contribui la succesul Iasului pe termen lung", a declarat, prin intermediul unui comunicat de presa, ministrul Costel Alexe , presedintele organizatiei judetene a PNL Iasi.Mihai Chirica sustine, prin intermediul aceluiasi comunicat de presa, ca in PNL a gasit un partener de incredere, care, alaturi de presedintele Iohannis, poate pune Iasul pe pozitia de pol regional de dezvoltare a Moldovei."Iesenii stiu ca nu vanez functii politice. Nu m-au interesat niciodata. Important este sa am alaturi de mine o echipa unita si dedicata, alaturi de care sa putem pune in practica programul nostru politic si administrativ pentru Iasi. Am gasit in Partidul National Liberal un partener de incredere, care, alaturi de presedintele Klaus Iohannis , poate pune cu adevarat Iasul pe pozitia de pol regional de dezvoltare a Moldovei.Alaturi de ministrul Costel Alexe, viitorul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, putem arata ca se poate: se poate sa incepem Autostrada Unirii, se poate sa acceleram construirea Spitalului Regional de Urgenta, se poate sa edificam un centru regional sportiv la Iasi, se poate ca Iasul sa conteze la Bucuresti", a declarat primarul Mihai Chirica, noul presedinte al Biroului Politic Local al PNL Iasi.In perioada imediat urmatoare, conducerea PNL Iasi va prezenta si echipa de consilieri locali si judeteni care vor forma noile majoritati politice la nivelul municipiului resedinta, oraselor si comunelor din judet si a Consiliului Judetean Iasi.Mihai Chirica a intrat in PNL la inceputul lunii martie 2020, la doi ani de la excluderea sa din PSD.La sfarsitul lunii februarie 2018, Comitetul Executiv National al PSD a decis excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica. Odata cu Mihai Chirica au fost exclusi din partid si viceprimarul Gabriel Harabagiu si presedintele executiv al Organizatiei Municipale a PSD Iasi, Sorin Iacoban.De la inceputul lunii martie 2020, primarul municipiului Iasi este membru al filialei iesene a PNL. El este si prim-vicepresedinte PNL Iasi. Dupa intrarea in PNL a lui Chirica, deputatul Marius Bodea a parasit partidul.