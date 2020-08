Sapte consilieri PSD din Ciugud vor candida pe lista PNL. Trocul politic incheiat de primarul Gheorghe Damian cu liberalii

Sapte dintre cei noua consilieri alesi in 2016 pe lista PSD vor candida la alegerile din 27 septembrie pe lista PNL . Sase dintre acestia sunt pe locuri eligibile. Printre cei trecuti la PNL se afla si viceprimarul Liliana Oarga, care urmeaza sa faca echipa in continuare cu primarul Gheorghe Damian."La Ciugud noi suntem o echipa, nu suntem oameni politici ci suntem oameni de administratie. Dupa excluderea domnului Gheorghe Damian din PSD, atat eu cat si colegii mei din Consiliul Local nu ne-am mai regasit in acest partid care nu a respectat performanta administrativa si principiile sanatoase. Cum credeti ca puteam sa privim oamenii din Ciugud in ochi si sa spunem ca sustinem un partid care l-a exclus pe unul dintre cei mai buni si mai corecti primari din tara?Am decis astfel sa continuam sa il sustinem pe Gheorghe Damian si, impreuna cu colegul nostru din consiliul local Ioan Nechifor Dreghici, presedintele PNL Ciugud, am decis sa facem impreuna o echipa pentru viitorul Ciugudului. Am stabilit ca nu facem un troc politic, iar politica va fi bazata doar pe proiecte pentru cetateni si pentru Ciugud. Noua echipa este formata din oameni cu experienta in administratie, care au mai fost consilieri locali, dar si din oameni noi, tineri din satele Ciugudului care au decis sa se implice in continuarea proiectelor noastre", astfel explica viceprimarul din Ciugud, trecerea de la PSD la PNL.Lista de consilieri a fost stabilita in urma unei intelegeri intre primarul independent Gheorghe Damian si Ion Dumitrel, presedintele PNL al Consiliului Judetean. Damian nu a dorit sa candideze din partea liberalilor, dar a facut un troc cu PNL in sensul in care va sustine lista acestui partid pentru Consiliul Judetean, precum si candidatura lui Ion Dumitrel pentru un nou mandat de presedinte. In schimb, Damian si-a nominalizat proprii oameni pe lista PNL de la Consiliul Local Ciugud.Gheorghe Damian, unul dintre cei mai performanti primari din Romania, a fost exclus din PSD in ianuarie 2017. A ramas independent si a refuzat sa se inscrie in PNL, desi a primit mai mutle oferte in ultimii doi ani. La nivelul comunei cu peste 3.000 de locuitori, Damian are o intentie de vot de peste 70%. PNL va obtine cel putin 10 din cei 13 consilieri locali ai comunei.