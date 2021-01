Scandal la PNL Sector 4 dupa ce un consilier s-a aliat cu primarul Baluta, pentru a fi ales viceprimar

Cei doi viceprimari au fost votati cu unanimitatea voturilor consilierilor locali prezenti in sala, anume cu cate 14 voturi.CITESTE SI: Consilier local USRPLUS: "Daniel Baluta vrea sa fure votul locuitorilor sectorului 4". Cum a vrut primarul sa impuna viceprimari de la PSD Consilierul local USR PLUS Mircea Olaru a declarat ca majoritatea USR PLUS - PNL din Consiliul Local s-a pierdut."S-a rupt lantul de iubire si la Sectorul 4. Astazi am pierdut majoritatea USR PLUS-PNL, mai repede decat ma asteptam. Robert Florea (PNL) s-a vandut primarului Baluta pentru un post de viceprimar, doar ca Pavel Popescu (presedintele PNL S4) ne asigura ca bucuria noului viceprimar va fi scurta, pentru ca va fi exclus din PNL. (...) Noi, cei 9 consilieri USR PLUS, impreuna cu 4 consilieri PNL, am parasit sedinta, fara a vota, pentru ca presedintele de sedinta a refuzat sa acorde transparenta votului. In schimb, spre dezamagirea noastra, domnul Florea (PNL) a tradat majoritatea si s-a alaturat PSD.De astazi USR PLUS este in opozitie. La acest moment, pot doar sa ma incred ca Pavel Popescu isi va respecta cuvantul si va taxa aceasta incalcare grava a votului cetatenilor ", a scris Mircea Olaru, vineri, pe Facebook La scurt timp, organizatia PNL Sector 4 a decis sa il excluda din partid pe consilierul local Robert Cristian -Florea."Respingem categoric acest mod de a face politica, iar Organizatia PNL Sector 4 il va inlocui de urgenta pe consilierul tradator, in Consiliul Local, cu o persoana care sa reprezinte cu adevarat Partidul National Liberal.Vom contesta votul din sedinta de vineri, prin care au fost alesi viceprimarii din acest sector si vom reface majoritatea politica in Consiliu, astfel ca aceasta victorie a primarului Baluta este doar una de moment.Vom corecta decizia de astazi, pentru a reflecta cu adevarat votul cetatenilor din Sectorul 4, pentru o noua majoritate, de dreapta", a afirmat liderul PNL Sector 4, Pavel Popescu.