Seful PNL Dambovita spune ca "regreta profund" gestul colegei care a votat alaturi de PSD interzicerea sloganului "O Romanie fara hotie": "Nu a avut girul partidului"

Reprezentantul PNL nu a vrut sa recunoasca votul dat alaturi de PSD

"PNL respinge cu fermitate orice incercare de a limita dreptul constitutional la libera exprimare. Nu putem fi de acord cu incalcarea grosolana a unui drept fundamental, cu cenzurarea mesajelor actorilor politici inscrisi in cursa electorala.Decizia Biroului Electoral Judetean de a interzice folosirea sloganului "O Romanie fara hotie" reprezinta o grava abatere de la normele statului de drept, dar si de la principiile care stau la baza sistemului democratic, pluripartinic!PNL Dambovita atrage atentia asupra faptului ca eliminarea faptelor ilegale, care pot fi definite de termenul generic "hotie", reprezinta un deziderat al cetatenilor acestei tari, iar asanarea clasei politice, eliminarea politicienilor corupti, hoti, ar trebui sa fie o preocupare de capatai pentru toate partidele.Regretam profund gestul reprezentantului PNL in Biroul Electoral Judetean, care a votat alaturi de PSD pentru interzicerea sloganului amintit. Ii asiguram pe damboviteni ca gestul respectiv a fost unul voluntar, personal, care nu a avut in nici un caz girul PNL.Pe de alta parte, nu putem sa nu remarcam cine sunt initiatorii acestei incalificabile incercari de a pune pumnul in gura oponentilor politici: PSD! Acelasi PSD despre care, in constiinta colectiva a romanilor, s-a consolidat convingerea ca ar fi partidul coruptilor, al hotilor!Asadar, musca de pe caciula cu 3 trandafiri nu mai poate fi ascunsa!PNL Dambovita cere tuturor entitatilor angrenate in desfasurarea alegerilor sa nu permita niciun fel de abatere de la LEGE si de la CONSTITUTIE", se arata in mesajul liderului PNL, Virgil Guran Liviu Iolu, reprezentantul USR-PLUS, a anuntat joi, 12 noiembrie, ca reprezentanta PNL in Biroul Electoral de Circumscriptie Dambovita, Angelica Coman, a votat alaturi de PSD pentru interzicearea mesajului "O Romanie fara hotie".Contactata de Ziare.com , Angelica Coman nu a vrut sa confirme, cum nici nu a negat, votul din BEJ."Eu am votat respectand legea si atributiile BEJ-ului, conform legii. Alte afirmatii care se fac, am inteles ca sunt tot felul de discutii, este strict problema dumnealor, pot sa afirme tot ce doresc, dar legea trebuie respectata si eu sunt acolo sa respect legea si pe oamenii care au avut incredere in mine si m-au desemnat ca reprezentant in BEJ si niciodata nu-i voi dezonora sau voi face ceva impotriva celor care m-au numit".Membrii Biroului Electoral de Circumscriptie Dambovita au aprobat in cursul zilei de joi, 12 noiembrie, o decizie prin care mesajul "O Romanie fara hotie" este interzis spre difuzare in judet pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.Potrivit motivarii deciziei, sloganul prezinta un "caracter defaimator" si transmite ideea ca "restul competitorilor electorali ar agrea o situatie contrara mesajului din slogan". Mai mult, utilizarea sloganului "poate conduce la afectarea libertatii alegatorilor".Decizia va fi contestata de USR-PLUS la Biroul Electoral Central. Acesta este format din 5 judecatori, 12 reprezentanti ai partidelor si 3 reprezentanti AEP si deciziile se iau prin vot.Oficialii PSD au depus marti, 10 noiembrie, o plangere catre Biroul Electoral de Circumscriptie 16 Dambovita impotriva USR-PLUS pe motiv ca sloganul "O Romanie fara hotie" incita la ura si la xenofobie.