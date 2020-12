Stelian Bujduveanu (PNL) si Horia Tomescu (USR-PLUS) au fost votati oficial drept viceprimari ai Capitalei

Horia Tomescu a fost propunerea grupului USR -PLUS pentru functia de viceprimar al Capitalei, grupul PNL l-a propus pe Stelian Bujduveanu, iar PSD pe Anca Raiciu.Au fost 52 de voturi exprimate, patru au fost anulate. Nominalizarea PNL a obtinut 33 de voturi "pentru", in timp ce nominalizarea USR a obtinut 32 de voturi "pentru".Sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost reluata luni, dupa o pauza de o ora, in prezenta consilierilor municipali PSD, care au refuzat sa paraseasca sala CGMB si sa participe la dezbateri din incaperea care le-a fost destinata.Presedintele de sedinta, Cosmin Smighelschi, s-a declarat dezamagit de atitudinea reprezentantilor PSD, reprosandu-le ca nu respecta masurile sanitare si prevederile convocatorului. El a anuntat ca membrii CGMB din sala vor avea microfoanele decuplate, participand la dezbatere prin intermediul sistemului informatic, cu ajutorul tabletelor pe care le au la dispozitie."Vom relua sedinta de Consiliu General. Sunt foarte dezamagit de colegii de la PSD. Foarte dezamagit, pentru ca tergiverseaza - doar pentru a face un titlu de presa astazi - nu doresc sa respecte masurile legale de preventie pe care tot noi, toti politicienii, le impunem cetatenilor care ne voteaza apoi. Nu este un semnal frumos fata de nimeni. (...) Vom continua sedinta pentru a nu rata in acest an puncte foarte importante de pe ordinea de zi. Veti avea microfoanele decuplate in sala, pentru ca acesta este interesul consilierilor PSD, sa se afle in aceasta sala primii, pentru a ocupa locurile in sensul activarii microfonului si pentru a vorbi peste ceilalti colegi. Practic toti cei care sunt online nu pot sa isi activeze automat microfonul. Colegii care intra in sala au automat acest avantaj competitiv, sa ii spunem", a declarat presedintele de sedinta.Liderul grupului PSD, Aurelian Badulescu, a replicat ca Smighelschi exprima opinii personale si ca prezenta consilierilor PSD in sala CGMB este una legitima."Dumneavoastra sunteti, ca si mine, consilier general si pentru trei luni de zile aveti un rol administrativ, de coordonare a sedintelor. Nu aveti nimic in plus, prin lege , fata de mine, cum nu am nici eu fata de dumneavoastra, cum nu are nici primarul fata de nimeni. Apelul pe care il faceti dumneavoastra la bucuresteni trebuie sa fie unul care sa priveasca activitatea noastra, nu consideratiile dumneavoastra politice. Pentru acest gen de consideratii aveti arena publica la dispozitie, media, puteti scrie compendii, ganduri si amintiri. Haideti sa respectam legea, lucru pe care noi il facem astazi. Daca considerati ca noi incalcam norma sanitara, pe care noi o cunoastem foarte bine (...), va rog sa imi indicati. Ca nu va convine prezenta noastra aici... Atitudini din acestea fasciste nu ne privesc pe noi. Cautati sa va limitati la drepturile dumneavoastra fara sa imi incalcati mie drepturile. Sunt ales legitim de bucuresteni. Noi, cei din PSD, avem aceleasi drepturi ca si dumneavoastra. Nu este cazul sa va dati in stamba acum. Haideti sa mergem mai departe, pentru ceea ce ne-a convocat primarul. Nu sunteti pedagog, sunteti coleg ca si noi", a spus el.Sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost suspendata, luni dimineata, pentru o ora, dupa ce grupul PSD a refuzat sa participe la dezbatere din sala care ii era destinata.Presedintele de sedinta, Cosmin Smighelschi, le-a cerut consilierilor PSD sa respecte prevederile convocarii, conform carora, pentru a reduce riscul raspandirii noului coronavirus, fiecare grup politic trebuie sa stea intr-o anumita sala, participand la dezbatere prin intermediul sistemului informatic.Liderul grupului PSD, Aurelian Badulescu, a apreciat ca presedintele de sedinta nu are "niciun motiv" sa considere ca prezenta consilierilor social democrati in sala CGMB ar fi "in afara legii" si a cerut inceperea sedintei.CITESTE SI: Scandal in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Aurelian Badulescu: "Atitudinele astea fasciste nu ne privesc pe noi"