USR-PLUS negociaza cu PSD majoritatea in Consiliul Local Alba Iulia. De ce s-au blocat discutiile cu PNL. Acuzatii intre cele doua partide de dreapta

Sedinta desfasurata luni, 26 octombrie, a constat doar in alegerea membrilor comisiilor de specialitate, desemnarea celor doi viceprimari fiind amanata cu o saptamana. La mijloc sunt orgolii si interese mari ale celor doua grupuri de consilieri importante, respectiv PNL (noua consilieri) si USR PLUS (sapte consilieri). Ambele ar putea face majoritate cu cei patru alesi de la PSD, dar PNL a anuntat deja ca exclude o alianta cu social-democratii.Primarul Gabriel Plesa (USR) este un fost reprezentant al "vechiului" PNL, acesta demisionand din partid in luna februarie 2020, cand era si viceprimar PNL al municipiului. Pentru ca nu intra in calculele liberalilor pentru functia de primar, Plesa a plecat la USR si a devenit primar in Alba Iulia in detrimentul celuilalt viceprimar, Voicu Paul, sustinut de gruparea lui Mircea Hava din partid. Hava este presedintele PNL Alba, ales europarlamentar in 2019. Esecul favoritului sau in batalia pentru Primaria Alba Iulia inseamna inceputul sfarsitului pentru cariera sa politica.La alegerea lui Gabriel Plesa a "muncit" din plin gruparea opozanta lui Hava din PNL Alba, dar si reprezentantii PSD, care au obtinut cel mai prost rezultat din istorie la Alba Iulia. Pesedistii au preferat sa piarda voturi, pentru a elimina tandemul Voicu Paul - Mircea Hava din administratia locala. Acest lucru le-ar putea aduce prezenta, dupa 16 ani, in conducerea Primariei Alba Iulia.Primarul Gabriel Plesa si consilierul local Emil Popescu, propus de USR viceprimar, s-au intalnit sambata seara cu liderii PSD la sediul firmei private ce apartine fratelui primarului. PSD a negociat o functie de primar pentru consilierul local Bogdan Medrea. Duminica, in cadrul sedintei extinse a USR-PLUS, cei trei consilieri locali ai PLUS au exclus sa voteze un viceprimar de la PSD si au respins alianta cu acest partid. Neavand alta solutie, primarul Gabriel Plesa a decis amanarea desemnarii viceprimarilor cu o saptamana. Luni dimineata, USR-PLUS a transmis un comunicat prin care sustine ca PNL a respins toate solicitarile Aliantei, in timp ce PSD le-a acceptat pe toate, cu conditia sa aiba un viceprimar. Liberalii au transmis ca doresc ambele posturi de viceprimar, in conditiile in care au castigat alegerile pentru Consiliul Local.Reprezentantii USR-PLUS afirma ca discutiile cu Partidul National Liberal au avut loc in mai multe runde, insa s-au blocat. "PNL, prin vocea presedintelui organizatiei judetene Mircea Hava, a cerut ca ambii viceprimari, fara sa anunte si numele persoanelor din PNL propuse pentru aceste functii. Discutiile cu PSD s-au derulat pe baza acelorasi principii, insa organizatia a acceptat ca, in schimbul sustinerii unui viceprimar, sa accepte Angajamentul pentru Alba Iulia si realizarea unui audit intern. Propunerea USR-PLUS pentru Partidul Social Democrat a fost sa sustina crearea unei majoritati locale, insa sa nu participe la guvernarea locala, respectiv sa nu isi propuna un viceprimar", se sustine in comunicatul Aliantei.Alianta solicita PNL si lucruri anti-democratice, respectiv eliminarea din Consiliul Local a persoanelor care s-au aflat pana in prezent in conducerea Primariei.Luni dupa-amiaza, PNL a transmis un raspuns prin care ii acuza pe cei de la USR-PLUS de minicuna, in conditiile in care nu ar fi fost discutate in cadrul negocierilor realizarea auditului intern si aprobarea programului politic al Aliantei."(...) In loc sa administreze orasul, se joaca, sporadic, de-a negociatorul, pana si la sediul firmei private a fratelui sau. Din respect pentru albaiulieni, daca nu pentru el insusi, primarul Plesa n-ar fi trebuit sa aiba somn pana nu se asigura ca exista o majoritate in Consiliul Local. In plus, minte cand afirma ca Mircea Hava i-a impus doi viceprimari de la PNL nominalizati. Pe actualul edil, Gabriel Plesa, nu-l onoreaza postura de hingher al legilor democratice. Votul pentru consiliu a fost unul pe liste si nu nominal. PNL a cerut doi viceprimari pentru ca a castigat politic, deci nominalizarea celor doi apartine strict liberalilor. De asemenea, NU s-a purtat niciodata vreo discutie referitoare la asumarea si de catre PNL a programului electoral USR-PLUS! In schimb, PNL lasa orasului, inclusiv pentru urmatorii ani, proiecte de dezvoltare de peste 80 de milioane de euro, nu povesti!", spun reprezentantii PNL. Liberalii nu ar regreta, pe termen scurt, o alianta intre USR-PLUS si PSD pentru ca le-ar oferi "munitie" in campania electorala.In urmatoarele zile vor exista si alte runde de negocieri. Cea mai plauzibila alianta este intre USR-PLUS si PNL, dar nu este exclusa nici o intelegere a celor din Alianta cu PSD sau chiar o majoritate realizata de PNL cu cei trei consilieri PLUS.