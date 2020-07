Vicepremierul Turcan afirma ca Guvernul poate organiza alegerile in bune conditii: Cerem PSD-ului sa iasa din duplicitate

Turcan a precizat ca "Guvernul isi doreste organizarea alegerilor", acuzand PSD de "discurs duplicitar" atunci cand vorbeste de scrutinul din septembrie."Alegerile pot fi organizate in bune conditii. Cine spune ca nu pot fi organizate in bune conditii, nu s-a uitat cum a fost organizat examenul de Bacalaureat sau Evaluarea Nationala. Dumneavoastra stiti ce a fost acolo? A fost o munca de sisif, dar s-a desfasurat totul in conditii foarte, foarte bune.Asa cum strigau de nu mai puteau ca nu o sa poata fi tinute evaluarile nationale, guvernul acesta a demonstrat ca poate sa organizeze aceste evaluari in bune conditii. La fel putem sa organizam si alegerile, doar ca cerem PSD-ului sa iasa din duplicitatea discursului si sa spuna: vor sau nu vor alegeri?", a afirmat Turcan.Vicepremierul a mentionat ca Guvernul, impreuna cu Institutul National de Sanatate Publica, ar urma sa adopte un set de masuri de protectie a alegatorilor in ziua votului.