VIDEO Campania electorala din Vrancea s-a transformat in ring de box. Un liberal si un social-democrat s-au luat la bataie chiar in sediul Biroului Electoral Judetean

PNL Vrancea sustine ca social-democratul l-ar fi lipsit de libertate in mod nelegal, retinandu-l contra vointei sale in incinta incaperii pe Cristi Irimia, reprezentantul trimis de PNL, in urma unor suspiciuni de falsificare a semnaturilor pentru candidatul PSD la Primaria Focsani."Ulterior, Bogdan Emilian Matisan l-a lovit peste brat pe reprezentantul PNL cand acesta il filma. Matisan a fost deranjat de semnaturile in neregula descoperite de Cristi Irimia in momentul consultarii listei semnaturilor pentru sustinerea lui Misaila si in urma unor telefoane si presiuni a reusit sa o determine pe judecatoarea Loredana Arhip sa nu ii mai permita reprezentantului nostru consultarea integrala a listelor de sustinatori ai candidatilor PSD. Initial, reprezentantul PNL primise acordul pentru consultarea listelor, chiar din partea judecatoarei Arhip, PNL Vrancea fiind operator de date cu caracter personal", se mai arata in comunicatul emis de filiala liberala.PNL Vrancea a pus la dispozitie un material video cu incidentele de la BEC Focsani.Reprezentantul PNL urmeaza sa faca plangere la politie . Potrivit comunicatului oficial, Cristi irimia are acum mana stanga in ghips, iar cu cealalta mana filma, ceea ce, potrivit institutiei "orice acuzatie indreptata impotriva reprezentantului PNL fiind hilara".Totodata, PNL Vrancea va sesiza parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea cu privire la semnaturile posibil falsificate descoperite in dosarul candidatului PSD Cristi Misaila.Pe de alta parte, in filmarea pusa la dispozitie de Jurnal de Vrancea se observa cum pesedistul s-ar fi lovit in zona capului dupa ce a cazut.