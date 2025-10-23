Răspunsul PNL la criticile lui Grindeanu la adresa premierului Bolojan: ”Nu mor caii când vor câinii”

Ieșirea critică a liderului PSD Sorin Grindeanu la adresa premierului a provocat o reacție la fel de puternică din partea liderului senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. „Nu mor caii când vor câinii. Ilie Bolojan merge mai departe și are susținerea Partidului Național Liberal”, a declarat Fenechiu la RFI joi, 23 octombrie.

Președintele interimar PSD Sorin Grindeanu a declarat că premierul Bolojan ar trebui să plece acasă dacă nu acceptă un dialog pe tema reformei pensiilor speciale ale magistraților, care să includă și un dialog cu judecătorii. Liderul senatorilor PNL a avut un răspuns acid pentru social-democrat.

„Mi se pare o ieșire pur electorală. Sorin Grindeanu în momentul de față este pe ultima sută de metri în fața Congresului PSD și încă este singurul candidat, dorește să demonstreze pesediștilor că este tătucul partidului, omul care stabilește nu doar linia partidului, ci și linia României, este omul care încearcă să-l călărească și pe primul-ministru, pentru că deh, PSD trebuie să conducă și da, este într-o retorică pur electorală”, a declarat Daniel Fenechiu la RFI.

Liderul senatorilor PNL atrage atenția că „pe lângă faptul că proiectul a fost adoptat în coaliție, o asemenea abordare este o abordare neprincipială, necolegială și care nu face bine României”.

„Nu mor caii când vor câinii. Ilie Bolojan merge mai departe și are susținerea Partidului Național Liberal”, a mai spus Fenechiu.

