Politolog: ”Alegerile de la Primăria Bucureștiului sunt un test” pentru relația dintre PNL și USR

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt un test pentru relația dintre PNL și USR, spune politologul Cristian Preda FOTO Facebook /USR

Într-un peisaj politic foarte fragmentat, PNL și USR „au nevoie ca de aer de o cooperare politică responsabilă”, susține politologul Cristian Preda luni, 25 august. El spune că partidele de centru și dreapta trebuie să colaboreze mai bine pentru a împiedica o potențială guvernare PSD alături de partidele extremiste.

„Scena politică e fărâmițată cu totul altfel decât în ultimii 25 de ani: avem o stângă care va avea dificultăți să treacă de 20%, o dreaptă ultra-naționalistă care oscilează acum între 25 și 30%, o dreaptă populară divizată și un centru liberal, divizat și el”, consideră politologul Cristian Preda.

El spune că relația dintre partidele conduse de Ilie Bolojan și Dominic Fritz va fi testată de scrutinul pentru alegerea noului Primar General al Capitalei.

„Alegerile de la Primăria Bucureștiului sunt un test. Dar, dincolo de scrutinul amânat, fără motiv, pentru noiembrie, sincronizarea pozițiilor USR și PNL în plan ideologic și în elaborarea unor politici publice post-criză le poate asigura o influență politică semnificativă în următorii ani”, scrie Cristian Preda pe comunitatealiberala.ro.

În încheiere, politologul spune că cea mai importantă temă de reflecție a momentului este „cum anume poate fi blocată, în următorii cinci ani, o alianță între PSD și ultranaționaliști”.

Ideea unui candidat comun PNL-USR la alegerile pentru Primăria Capitalei ar însemna ca o formațiune să renunțe la un candidat bine cotat. Cătălin Drulă (USR) conduce în sondaje, dar PNL îl va propune cel mai probabil pe Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6.

