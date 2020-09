A murit candidatul PNL la Primaria Vorona din Botosani. I-a cedat inima in ultima zi de campanie electorala

Radu Anton, candidatul pentru Primaria Vorona, avea 60 de ani.Anton, care a ocupat functia de inspector-sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, a decedat in urma unui infarct suferit in timp ce se afla la domiciliul sau din Vorona.Membrii familiei au cerut interventia cadrelor medicale de la ambulanta , insa medicul ajuns la fata locului nu a putut face nimic pentru a-l salva.Colonelul in rezerva Radu Anton s-a pensionat in 2016, el fiind la a doua candidatura la Primaria Vorona.