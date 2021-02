A murit unul dintre cei mai vechi primari din tara. Avea 72 de ani si era ales pentru al saptelea mandat din partea PNL

"Vestea trecerii in nefiinta a colegului nostru Mircea Patranjan ne-a cutremurat. A fost un Om deosebit, dedicat comunitatii pe care a condus-o multi ani si a reusit sa dea un exemplu de administratie cu adevarat performanta. Transmitem condoleante familiei indurerate si ne rugam ca Dumnezeu sa-l odihneasca cu dreptii! Ramas bun, drag prieten!", a transmis presedintele PNL Hunedoara, Vetuta Stanescu."Cu profund regret, am aflat ca primarul comunei Romos, Mircea Patranjan, s-a stins din viata. Mircea Patranjan a fost un om harnic, bun si priceput, apreciat de comunitate, de oamenii care i-au incredintat functia de primar, fiind unul dintre cei mai longevivi primari din judetul Hunedoara.Golul lasat in urma prin despartirea de aceasta lume nu poate fi acoperit de nimeni si nimic. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace, iar familiei indurerate sa-i dea mangaiere!", a precizat conducerea Consiliului Judetean Hunedoara.