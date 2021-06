Primarul municipiului Focsani si consilierii majoritatii PNL-USR-PLUS se acuza reciproc de manipulare si agresiune

Reactia reprezentantilor majoritatii din Consiliul Local

"Astazi am avut din nou un gust extrem de amar vazand atitudinea execrabila a celor care ar trebui sa decisa soarta acestei comunitati. Si vorbesc aici de consilierii locali PNL- USR-PLUS , prefectul judetului, presedintele Consiliului Judetean, care, in loc sa indemne la dialog si la conciliere, la gasirea unor solutii, nu au facut altceva decat sa vina cu jigniri, cu apostrofari, cu minciuni si dezinformari, prin comunicate de presa", a declarat Cristi Misaila in cadrul unei conferinte de presa.Primarul a afirmat ca, din cauza nevalidarii bugetului, nu doar ca salariatii din primarie si unele institutii subordonate nu si-au primit salariile, dar proiectele cu fonduri europene ale municipalitatii nu vor putea fi demarate. Astept si invit in continuare toate forurile competente sa ne punem la masa tratativelor , sa discutam civilizat si sa ajungem la o concluzie, astfel incat sa deblocam situatia. Altfel, Focsaniul va ramane sub gunoaie, vom avea o situatie nemaiintalnita in niciun oras din tara. (...) Oprim toate investitiile, fug toti investitorii de noi in aceste conditii. (...) Avem foarte multe lucrari pe fonduri europene in derulare, unde daca nu asiguram partea noastra de cofinantare, pierdem banii europeni", a spus Misaila.El sustine ca viramentele de credite pe care le solicita consilierii majoritatii pentru a putea fi platite salariile angajatilor sunt ilegale, motiv pentru care a delegat atributiile de principal ordonator de credite catre viceprimarul Ana Maria Dimitriu, consilier PNL, dar ca aceasta a refuzat sa isi asume responsabilitatea semnarii ordinelor de plata.Ana Maria Dimitriu a sustinut ca in spatele tuturor actiunilor impotriva consilierilor majoritatii se afla primarul Cristi Misaila. Astazi, in sala de sedinte a CL, grupul consilierilor PNL-USR-PLUS a fost supus la o agresiune fizica, verbala, la sechestrare, lipsire de libertate, din cauza aceluiasi primar al Focsaniului, care de trei zile instiga la un haos generalizat in municipiul Focsani. El este cel care se afla in spatele tuturor actiunilor in instanta impotriva grupului de consilieri PNL-USR-PLUS, in spatele plangerilor consilierilor PSD , care au atacat in instanta hotararea CL ce vizeaza bugetul municipiului Focsani, pe care si dumnealor au votat-o, in spatele plangerii functionarilor din primarie pentru a face actiune in instanta in ceea ce priveste neplata drepturilor dumnealor salariale de aproximativ doua saptamani.Chiar dumnealui, astazi, in conferinta, a recunoscut ca intr-adevar acele linii negative puteau fi reglate, iar plata salariilor putea fi facuta. Asadar, cu atat mai mult instiga si incita la ura. (...) Primarul, cu buna-stiinta, nu lasa functionarii din directia economica sa aduca aceste documente (ordinele de plata - n.red.) sa le pot semna, pentru ca dumnealor sa-si ia salariile", a declarat, in conferinta de presa, Ana Maria Dimitriu.Aceasta a facut apel la fortele de ordine sa fie prezente la sedinta de joi a CL Focsani, pentru a asigura ordinea. Cel de-al doilea viceprimar, Alexandra Tataru, s-a declarat "consternata" si "indignata" de "agresiunea" la care a asistat in sedinta de CL si a vorbit la randul sau despre manipulare din partea edilului."Am avut timp in ultima luna sa merg sa vorbesc cu oamenii si mai ales cu muncitorii din cadrul institutiilor subordonate, care mi-au spus ca sunt amenintati cu taierea salariilor, desi noi nu am facut acest lucru. Noi nu am taiat salariile, ci am redus doar niste cheltuieli de personal cu aceste amendamente . (...) Degeaba ameninta muncitorii necalificati ca nu-si primesc salariile, acele salarii de mizerie, de 2.000 de lei, in timp ce sefii si directorii de gradul II au 12.650 lei salariul de baza", a spus Alexandra Tataru.In timpul sedintei de miercuri a CL Focsani a fost solicitata interventia Politiei, prin apel la 112, dupa ce in sala au izbucnit tensiuni intre angajatii primariei, care isi cereau salariile si o parte dintre consilierii locali ai majoritatii PNL-USR-PLUS. Sedinta a fost suspendata si ulterior declarata inchisa, fara a se discuta vreun proiect aflat pe ordinea de zi.In cursul serii, Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea a anuntat ca, in urma interventiei de la Primaria Focsani, unde a fost sesizat cu privire la savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, amenintare, santaj si lipsire de libertate, au fost intocmite dosare penale