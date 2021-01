Adriana Saftoiu, analiza dura a razboiului din PNL: "Tot internetul a vorbit despre aripa PSD in PNL"

Postarea Adrianei Saftoiu

Declaratiile Adrianei Saftoiu vin in contextul in care liderii Partidului National Liberal se pozitioneaza rand pe rand in scandalul iscat de Rares Bogdan , care a cerut pe un ton vehement demisia lui Ludovic Orban din fruntea formatiunii politice.La alegerile parlamentare, Adriana Saftoiu nu a mai figurat pe listele PNL pentru un nou mandat. Ea arata ca pe listele liberalilor la alegerile locale si parlamentare au aparut mai multi traseisti si pesedisti."Esecul a fost rasplatit prin faptul ca sefia organizatiei de Bucuresti s-a regasit pe locuri eligibile pe lista parlamentara de Bucuresti, deschisa chiar de seful partidului, prim-ministru. Cu aceasta lista, PNL a iesit pe locul III pe Bucuresti. A demisionat cineva?," se intreaba retoric fostul deputat.Suntem pe aceleasi pozitii, dar avem opinii diferite. Sigur ca mi-as fi dorit ca PNL sa tina la principiile pe care le-a expus public. Nici cel mai mare adversar al PNL nu poate sa ii reproseze ca intr-un an de guvernare nu a reparat, macar, ceea ce nu s-a facut in 30 de ani.Dar nici cel mai bun prieten al PNL nu poate sa nu vada abateri grave de la principii care, ca sa fie respectate, nu aveau nevoie nici de buget si nici de rezolvarea pandemiei, ci doar de o morala minima.Ne-am impaunat ca nu vom hrani traseismul, nici urma de pesedist in PNL, si am impanat listele locale si parlamentare cu pesedisti, de tot netul a vorbit despre aripa PSD in PNL.Au fost eliminati membri PNL pentru a intra spuma traseista. PNL a tipat ritos ca e doar cu meritocratia. Si am asezat un card de "pretenari" prin functii, iar oglinda care ni s-a spart in cap a fost documentarul Recorder.Iar acolo socul e omul pus la acea directie care spunea senin ca il recomanda apartenenta la partid. Nu era o exceptie, ci regula. Sigur ca dupa alegerile locale ar fi fost necesara o analiza. In Bucuresti, care conteaza cel mai mult in aritmetica electorala, PNL a luat doar 19% la locale.Esecul a fost rasplatit prin faptul ca sefia organizatiei de Bucuresti s-a regasit pe locuri eligibile pe lista parlamentara de Bucuresti, deschisa chiar de seful partidului, prim-ministru. Cu aceasta lista, PNL a iesit pe locul III pe Bucuresti. A demisionat cineva? Revolta de acum e cam tarzie. Raul deja a fost facut. S-a tacut si intre septembrie-decembrie. Fiecare isi apara locul eligibil, apoi speranta ca va avea de spus ceva in numirile prin institutiile guvernului. Si cum s-a dus si speranta asta, s-a pus de o revolta. E nevoie de o reforma, dar nu in baza "sa plece ei ca sa venim noi".Eram impresionata daca opozitia s-ar fi aratat la fel de vocala public atunci cand conta. Acum listele sunt facute, oamenii sunt in bancile lor asa ca reforma necesara nu inseamna eliminarea unui singur om. Ci eliminarea, ceea ce nu cred, a unui fel ipocrit de a face politica. Sa spui una si sa faci alta... e o lista intreaga de principii de la care s-a abatut PNL cu ajutorul multor sefi din conducerea partidului.De exemplu, listele cu traseisti nu au fost validate doar de seful cel mare al partidului, ci inclusiv de organizatii. E rost de o reforma? Atunci, sa incepem, dar nu cu privirea doar la un om.