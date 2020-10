Alegeri locale in turul doi: Candidatul PNL castiga Primaria comunei Balaci din judetul Teleorman

Potrivit rezultatelor partiale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP), la una dintre sectiile de votare din Balaci, Teleorman, candidatul liberal Ilie Calota a obtinut 75,27% din voturi. La a doua sectie de votare din localitate, reprezentantul PNL a obtinut 55,9% din voturi.La primul tur de scrutin, in care au fost inscrisi cinci candidati pentru Primaria comunei Balaci, candidatul PNL Calota Ilie si cel al PSD , Tronaru Costel Ovidiu ( PSD ), au obtinut exact acelasi procent din voturi - 36,23%.Prezenta la vot in localitatea care are 1.419 alegatori inscrisi in liste a fost de 64,69%, la primul tur de scrutin, la urne mergand 918 votanti.La al doilea tur de scrutin, la sectiile de votare din Balaci s-au prezentat 79,61% dintre alegatori.