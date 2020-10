Alin Nica (PNL Timis): Colaborarea cu USR PLUS e minata de frustrare si imaturitate politica. A fost o surpriza neplacuta sa observ ca au abandonat negocierile

"Ma intristeaza sa vad cum frustrarea si imaturitatea politica mineaza o relatie de colaborare care ar putea aduce beneficii Timisoarei si intregului judet. Desi sunt constient ca majoritatea partenerilor de discutii de la USR PLUS sunt lipsiti de experienta in administratie publica, marturisesc ca a fost o surpriza neplacuta pentru mine sa observ ca partenerii nostri au abandonat negocierile cand am cerut sa amanam cu o saptamana discutia despre functii. Am considerat ca este mai important sa semnam azi protocolul legat de programul comun de guvernare locala, care nu continea nicio prevedere legata de functii. Am fost refuzat. Reactia lui Dominic Fritz a fost de parasire a negocierilor si de acordare a unui ultimatum. Il apreciez pe Dominic si presupun ca are aceasta abordare, care nu il caracterizeaza, sub presiunea colegilor care doresc urgentarea unui protocol de colaborare, astfel incat sa obtina cu orice pret numirile dorite", afirma Alin Nica, intr-o postare pe facebook.Potrivit acestuia, nefinalizarea temporara a negocierilor intre cele doua formatiuni nu schimba deloc hotararea PNL Timis de a nu face niciun fel de alianta cu PSD "Avem rabdare cu partenerii nostri si sunt convins ca ratiunea si interesul oamenilor va prevala. Asa cum am afirmat in repetate randuri, inclusiv la intalnirea cu reprezentantii USR PLUS, noi PNL suntem interesati de o colaborare pe termen lung pe proiecte concrete, in vederea dezvoltarii Timisului si a Timisoarei. Impartirea functiilor, numirea urgenta a unor membri, asa cum isi doreste partidul pe care l-am considerat ca fiind singura formatiune politica cu care putem avea un dialog corect, bazat pe incredere reciproca, nu este principalul nostru obiectiv. Putem discuta si despre functiile de viceprimar si de vicepresedinte, dar nu acestea au fost, in opinia noastra, a celor de la PNL, principalul obiectiv al intalnirilor", subliniaza Alin Nica.Liderul interimar al liberalilor timiseni sustine ca timisorenii nu au dat un vot in alegerile locale pentru ca PNL si USR PLUS, castigatorii alegerilor locale, sa inceapa din primul moment sa isi imparta functiile administrative. El confirma ca este nevoie de o majoritate atat in Consiliul Local Timisoara, cat si in Consiliul Judetean Timis, dar aceasta trebuie sa fie una "functionala bazata pe cooperare, intelegere, lipsa amenintarilor, a atacurilor politice lipsite de baza reala si, mai ales, fara ultimatumuri".Alin Nica a reiterat ca lupta impotriva COVID reprezinta unul dintre principalele obiective pe care le are in vedere."La Consiliul Judetean pot sa coordonez toate demersurile, alaturi de intreaga echipa, chiar si fara vicepresedinti numiti. Am incredere ca si Dominic Fritz va face la fel la Primaria Timisoara, deoarece prevenirea raspandirii unui virus nu tine de numirea a doi viceprimari. O problema atat de importanta, cum este criza sanitara, nu cred ca se paseaza vicepresedintilor sau viceprimarilor, ci trebuie sa existe implicare la cel mai inalt nivel. Eu ma voi implica personal in lupta impotriva COVID si cred ca si Dominic Fritz trebuie sa faca la fel, iar impreuna sa dam un semnal puternic populatiei, de hotarare si de coordonare in actiune si mesaj. Consider intalnirea de azi si reactia nervoasa a partenerilor nostri o miscare de etapa in cadrul unor negocieri ce nadajduiesc sa se finalizeze cu un rezultat pozitiv", a concluzionat Alin Nica.