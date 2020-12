Asociatia Oraselor, condusa de primarul liberal de la Cugir, cere Guvernului sa respecte termenul de 10 zile pentru consultarea structurilor asociative

"Timpul de o zi - de la comunicarea 'Proiectului de OUG privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene' catre Asociatia Oraselor din Romania - este unul care face imposibila consultarea membrilor asociatiei, analizarea masurilor propuse si evaluarea consecintelor acestora, care prin acte succesive mentine prorogarea unor termene si plafonarea de venituri la nivelul anului 2018. Prin urmare, nu putem decat sa cerem Guvernului sa respecte prevederile art 86, alin. (2) si (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cat si a celor din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, garantandu-i colaborarea noastra prompta si onesta", conform unui comunicat de presa al AOR.Asociatia, reprezentanta a 216 orase mici si mijlocii, isi exprima "dorinta si deschiderea catre dialog cu administratia centrala", dar subliniaza si importanta respectarii prevederilor legale stabilite la art. 4, alin. (6) din Carta Europeana a Autonomiei Locale, pe care Romania a ratificat-o in anul 1997, preluate de legislatia nationala in Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.Potrivit acestor prevederi, autoritatile administratiei publice centrale initiatoare ale unui proiect de act normativ "au obligatia sa consulte" structurile asociative cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de supunerea spre adoptare/aprobare a oricarui proiect de act normativ care priveste in mod direct administratia publica locala si/sau care are impact asupra colectivitatilor locale. In cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent, termenul poate fi redus la 10 zile lucratoare.Conform AOR, consultarea structurilor asociative recunoscute prin Codul administrativ (Asociatia Comunelor din Romania; Asociatia Oraselor din Romania; Asociatia Municipiilor din Romania, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania) este "o obligatie" pentru autoritatile administratiei publice centrale initiatoare ale unor proiecte de acte normative, "menita sa realizeze un dialog productiv" si "nicidecum sa mentina un act formal, menit sa mimeze respectarea legii" in litera si spiritul ei."AOR este hotarata sa fie in continuare partener activ in realizarea de proiecte de acte normative, in beneficiul colectivitatilor locale, stiut fiind faptul ca dispunem de o expertiza care trebuie sa fie luata in seama si pe care o vom folosi pentru a raspunde pozitiv ori de cate ori vom fi solicitati, dar nu mai poate accepta, sub nicio forma, practica continuata a guvernelor de a elimina AOR si celelalte structuri asociative ale unitatilor administrativ teritoriale de la masa dialogului", se mai arata in comunicat.Marti, Asociatia Municipiilor din Romania critica la randul sau intentia Guvernului de a adopta, in sedinta de miercuri, ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare fara consultarea structurile administrative ale administratiei publice locale.Salariile si sporurile bugetarilor se vor mentine in 2021 la acelasi nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2020, valoarea punctului de amenda ramane la 145 lei, iar voucherele de vacanta in cuantum de 1.450 lei vor fi acordate si anul viitor, insa vor fi emise doar in format electronic, prevede proiectul de act normativ publicat luni pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP).Actul normativ mai prevede ca pensiile de serviciu ale unor categorii de bugetari, precum personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, parlamentari , membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei, la fel ca pensiile militare de stat.