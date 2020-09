Directorul Operei Nationale din Iasi, regizorul Beatrice Rancea, s-a inscris in PNL

"Beatrice Rancea, personalitate bine cunoscuta a lumii artistice, a intrat in urma cu cateva zile in randul PNL , filiala sectorului 5. Foarte greu de sintetizat in cateva cuvinte o cariera in care a fost, timp de 12 ani, prim-solista a baletului Operei Nationale din Bucuresti, apoi, ca regizor, a avut peste 30 de montari in teatre si opere din tara, multe dintre ele premiate la diferite festivaluri nationale sau internationale, a avut peste 30 de roluri pe scena Operei Nationale din Bucuresti sau Iasi.Noua noastra colega este increzatoare ca, impreuna cu Nicusor Dan si Cristian Bacanu, vom aduce mult asteptata schimbare din Bucuresti! Suntem din ce in ce mai multi, suntem din ce in ce mai puternici!", a scris Dragos Tanasoiu pe pagina sa de Facebook.Beatrice Rancea s-a numarat printre cei mai exigenti jurati de la emisiunea "Dansez pentru tine" de la Pro TV.