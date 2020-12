Biroul Politic National al PNL se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sistem de videoconferinta

La sedinta informala de marti seara, liberalii din conducerea partidului au avut discutii privind varianta ca Ludovic Orban sa fie premier , iar Dan Barna sa preia sefia Camerei Deputatilor, insa Florin Citu i-a transmis lui Orban ca nu se retrage sub nicio forma din cursa pentru functia de prim-ministru, au precizat surse politice, pentru News.ro.Citu a fost sustinut in partid de Robert Sighiartau, Rares Bogdan si Raluca Turcan Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid ca vrea sa obtina ori sefia Camerei Deputatilor, ori functia de premier. UDMR este dispusa sa-l sustina fie pe Ludovic Orban , fie pe Florin Citu pentru functia de prim-ministru, declara surse politice pentru News.ro. Formatiunea maghiara considera ca PNL, partidul cu cele mai multe mandate in viitoarea coalitie de guvernare, are dreptul sa propuna premierul.Liderul PNL Ludovic Orban a propus marti-seara, intr-o sedinta restransa la sediul partidului, ca Florin Citu sa renunte la functia de prim-ministru. Astfel, Ludovic Orban ar deveni candidatul partidului pentru pozitia de premier, iar USR PLUS ar primi sefia Camerei Deputatilor pentru Dan Barna. Insa lideri din PNL s-au opus categoric, au relatat pentru News.ro surse prezente la discutii.Florin Citu, propunerea oficiala de premier a PNL, i-a transmis categoric lui Ludovic Orban ca nu se retrage "sub nicio forma" din cursa pentru Palatul Victoria , pentru ca si-ar pierde credibilitatea, sustin sursele citate. Florin Citu a fost sprijinit si de eruoparlamentarul PNL Rares Bogdan, care a sustinut ca partidul trebuie sa ramana la varianta Florin Citu - premier. In final, Rares Bogdan a spus ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa aiba ultimul cuvant.Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid ca nu va renunta la functia de presedinte al Camerei Deputatilor. "USR-PLUS are de ales: Citu premier si eu presedinte al Camerei Deputatilor. Sau eu premier si Dan Barna presedinte al Camerei Deputatilor", a spus Ludovic Orban in sedinta conducerii PNL.Toti liderii PNL prezenti la discutii i-au cerut lui Ludovic Orban sa inceteze "debandada din partid". "Ne facem din ras si ne va costa", sustin sursele citate.La sedinta informala de marti-seara a conducerii PNL au participat: Ludovic Orban, Ionel Danca, Robert Sighiartau, Rares Bogdan, Raluca Turcan, Alina Gorghiu , Iulian Dumitrescu si Florin Citu.