Boicot general la Primaria Sectorului 5 dupa ce edilul Cristian Popescu Piedone a anuntat ca vrea sa suplimenteze personalul cu 200 de noi posturi

USR-PLUS: Votul cetatenilor Sectorului 5 a fost pervertit

"Consilierii locali ai PNL de la sectorul 5 al Capitalei resping categoric orice validare a propunerii venite din partea primarului penal al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , de a suplimenta cu 200 de posturi personalul si asa supradimensionat al Primariei, in incercarea de a multumi toate sinecurile cerute in negocieri de pilele si rudele fostului primar PSD . Boicotul sedintei Consiliului Local de joi, 17 decembrie, reprezinta un demers absolut necesar pentru a impiedica aceasta bataie de joc la adresa banilor cetatenilor din Sectorul 5, ramas cel mai putin dezvoltat sector din Bucuresti si cu nevoi reale de investitii si alocari pentru salubritate si spatii verzi, printre multe altele", arata un comunicat de presa al filialei PNL Sector 5.Sursa citata mai spune ca desi Cristian Popescu Piedone a criticat felul in care PSD a gestionat Sectorul 5, acum umple in continuare Primaria de pile, rude si prieteni."Desi in campania electorala Cristian Piedone a criticat modul dezastruos in care PSD a gestionat sectorul 5 si in care a umplut administratia cu pile, rude si prieteni, prima decizie importanta a noului primar este tocmai de a continua aceasta practica si de a multumi clica sa de la nivel local. In fapt, Piedone nu doar ca va continua politica de nepotisme si jaf incepute de fostul edil PSD, dar incearca sa sporeasca numarul de posturi tocmai pentru a face loc si propriilor protejati din partidul care l-a sustinut, PPU", a completat sursa mentionata.Consilierii locali ai PNL de la Sectorul 5 mai precizeaza ca "aceasta negociere cu PSD are in vedere posibilitatea foarte apropiata ca primarul Sectorului 5 sa piarda mandatul in primavara anului viitor, cand va fi pronuntata sentinta definitiva in dosarul Colectiv, unde Piedone a fost condamnat la 8 ani cu executare in prima instanta"."Astfel, actualul primar incearca, prin intelegere cu PSD, sa-si protejeze propria camarila in eventualitatea in care va avea o condamnare definitiva cu inchisoarea. Pentru toate aceste motive, consilierii PNL nu vor participa la aceasta sedinta si promit ca vor apela la toate parghiile legale pentru a impiedica aceasta monstruoasa coalitie intre primarul penal si PSD", conchid liberalii in documentul de presa.USR-PLUS precizeaza ca reprezentarea cetatenilor la nivelul Consiliului Local Sector 5 trebuie sa respecte votul politic primit de la acestia si acest lucru isi doreste Alianta, alaturi de consilierii PNL si PMP si anume sa contribuie in mod asumat si activ la dezvoltarea sectorului, in functie de mandatul primit de la cetateni, stiind ca au fost acordate mai multe voturi fata de alianta Piedone - Florea, PPU - PSD. Alianta mai spune ca urmeaza sa fie adoptate niste hotarari, printre care una care prevede crearea a 200 de noi posturi la Primaria Sectorului 5 si desemnarea unor viceprimari, unul controlat de Daniel Florea , altul de la PPU-SL."Intrucat primarul Piedone intentioneaza sa mute toata puterea de decizie din administratia locala a Sectorului 5 in mainile fostului primar PSD, Daniel Florea, USR PLUS a decis ca nu poate sa fie partas la aceasta malversatiune si va absenta de la sedinta de azi 17 decembrie 2020. Nu dorim sa certificam aceste intelegeri contrare interesului cetatenilor Sectorului. Aceasta absentare este o pozitionare politica menita a atrage atentia asupra faptului ca votul cetatenilor Sectorului 5 a fost pervertit pentru a satisface interesele meschine ale Primarului Piedone si ale PSD", transmite joi USR-PLUS intr-un comunicat de presa.Alianta ii asigura pe cetatenii sectorului 5 ca va continua sa lucreze pentru a impune programul sau politic prin initiativele care vor imbunatati conditiile de locuire."De altfel, avem peste 10 proiecte de HCL pe circuitul de avizare, am facut peste 10 vizite in teren, am participat la toate sedintele formale si informale, am solicitat si analizat zeci de documente de la administratie si am avut 2 sedinte de audiente cu cetatenii sectorului 5, in numai o luna de activitate. Vom continua sa fim vocea comunitatii in administratie, ne tinem de promisiuni si vom demasca toate aceste trocuri facute pe spatele vostru in timp ce vi se prezinta proiecte prin care o sa avem un << sector beton >> ", mai arata sursa citata.USR-PLUS mai precizeaza ca joi primarul Piedone si PSD vor adopta urmatoarele hotarari:"1. Crearea a 200 de noi posturi in Primarie. Cu alte cuvinte, desi Primaria are deja prea multi angajati, primarul Piedone impreuna cu PSD doresc angajarea a inca 200 de cunostinte, pile si relatii, care sa toace banii cetatenilor sectorului 5.2. Desemnarea viceprimarilor, unul din partea oamenilor lui Daniel Florea si altul din partea PPU-SL. Cu alte cuvinte, Primaria Sectorului 5 o sa fie sub controlul PSD, stiind ca administratia este politizata de Daniel Florea, si prin numirea unui viceprimar din partea lui doar se numeste o persoana care sa se asigure ca interesele le sunt reprezentate proportional".Reprezentantii USR-PLUS afirma ca a venit timpul ca "acele forte politice care au saracit sectorul 20 de ani sa fie decuplate de la bugetul cetatenilor, sa raspunda penal pentru toate hotiile si actele de coruptie si sa dam o sansa acestui sector, sa contribuim la viitorul copiilor nostri".