Ilie Bolojan anunta unde va fi construit noul spital de la Oradea: "Se vor edifica 3 pavilioane, parter plus 4 etaje"

"Conform intelegerii cu Primaria Oradea, Consiliul Judetean Bihor a adoptat un proiect de hotarare prin care un teren de 2,5 hectare si cladirile aferente de pe strada Vladeasa sunt trecute din proprietatea judetului in cea a orasului, in vederea construirii unui nou spital.Pe amplasamentul situat intre intersectiile cu strada Traian Blajovici si bulevardul Decebal se va construi un spital de boli infectioase si pneumologie, care ne va permite sa renuntam la corpurile de cladire din spitalele vechi, de langa magazinul Crisul si de la TBC, de pe strada Izvorului. De asemenea, vor putea fi tratati pacientii infectati cu coronavirus sau cu alte boli contagioase.Spitalele vor realiza studiul de fezabilitate a noului spital, iar Primaria Oradea va pregati terenul pentru noua constructie si va depune aplicatia de finantare pentru accesarea fondurilor europene. Se vor edifica 3 pavilioane, parter plus 4 etaje, unul destinat unitatii de primire si terapie intensiva si doua pentru sectiile de infectioase si de pneumologie si TBC.Anul viitor, dupa desemnarea unui constructor, vor putea incepe lucrarile de constructie", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.CITESTE SI: