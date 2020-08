BPN-ul PNL a decis cum se vor organiza evenimentele electorale in contextul pandemiei. Se recomanda sa nu se utilizeze pliante

In principal, se recomanda mentinerea distantei fizice de minimum 1,5 m intre oricare doua persoane, sa fie identificate si asigurate facilitati pentru spalatul sau dezinfectia regulata a mainilor, sa se asigurarea curateniei si dezinfectia riguroasa a incaperilor, inclusiv a toaletelor si sa se utilizeze masti de protectie.Se recomanda realizarea evaluarilor de risc pentru fiecare eveniment in parte si consultarea autoritatilor locale de sanatate publica in organizarea evenimentelor.Evenimente electorale cu prezenta fizica a participantilorRecomandari:- numarul maxim de participanti sa fie de 50 in cazul evenimentelor in aer liber si 20 in cazul evenimentelor organizate in spatiu inchis, in conformitate cu legislatia in vigoare;- sa se plaseze la loc vizibil indicatoare cu regulile de protectie universal valabile:- portul obligatoriu al mastii care sa acopere atat gura, cat si nasul,- mentinerea distantei fizice de 1,5 m fata de oricare doua persoane,- limitarea formarii de grupuri mai mari de 6 persoane;- ingiena respiratiei si a tusei, stranutului;- stabilirea unor fluxuri de intrare/iesire separate, unice pentru facilitarea mentinerii distantei fizice;- limitarea duratei evenimentului (maxim 2 ore);- limitarea distribuirii din mana in mana de pliante, brosuri, alte materiale publicitare. Alternativ, distribuirea materialelor promotionale se va face de catre persoane care vor purta manusi pe care le vor schimba regulat sau AUTOSERVIRE cu pliante/alte material publicitare.- asigurarea unui numar rezonabil de recipiente/cosuri de gunoi cu capac dedicate exclusiv aruncarii mastilor de protectie;- evitarea contactelor interumane apropiate la o distanta mai mica de 1,5 m pentru un timp mai lung de 15 min.;- scena/spatiul destinat vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare pentru a permite mentinerea distantei fizice;- vorbitorii se vor plasa la o distanta de cel putin 3 m fata de public, daca scena este la acelasa nivel si la o distanta de minimum 4m daca scena este plasata mai sus fata de public;- dezinfectia riguroasa a echipamentelor utilizate in campanie: microfoane, statii de amplificare, camera video, aparate de fotografiat;- curatenia si dezinfectia riguroasa a suprefetelor si aerisirea temeinica a incaperilor inainte si dupa eveniment;In cadrul evenimentelor stradale, recomandarile sunt urmatoarele:- numarul maxim de persoane prezente simultan in interiorul cortului va fi de maximum 3 persoane;- portul obligatoriu al mastii pe toata durata prezentei in spatiul inchis;- plasarea de dispensere de solutii dezinfectante pentru maini;- curatenia si dezinfectia riguroase ale suprafetelor;- evitarea contactului mediat de materiale promotionale (brosuri, pliante), pixuri, etc. Acolo unde acest lucru nu este posibil, agentii electorali vor purta manusi pe care le vor schimba dupa fiecare contact sau vor utiliza sistemul de autoservire cu pliante/alte material publicitare- reducerea timpului de stationare in interiorul cortului la maximum 15 min;- mentinerea distantie fizice la minimum 1,5 m intre oricare doua persoane;- plasarea de afise continand regulile de protectie individuala;- refuzul accesului in interiorul cortului pentru persoanele care prezinta semne vizibile ale infectiei respiratorii;Pentru evenimente electorale din usa in usa se recomanda:- numarul maxim de agenti electorali este de 2-3- portul obligatoriu al mastii pe toata durata prezentei in spatiu inchis;- agentii electorali nu vor patrunde in interiorul locuintelor vizitate;- pentru contactul mediat de materiale promotionale (borsuri, pliante), pixuri agentii electorali vor purta manusi pe care le vor schimba dupa fiecare contact, interactiune;- limitarea timpului de stationare la maximum 15 min;- mentinerea distantie fizice la minimum 1,5 m intre oricare doua persoane;- agentii electorali vor renunta la efectuarea actiunii in cazul in care constata existenta simptomelor respiratorii la o persoana vizitata;