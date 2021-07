Marea surpriza aparuta intre cei 4 candidati la sefia PNL Timis: fostul partener de afaceri al Elenei Udrea

Alin Popoviciu, marea surpriza

Ce s-a intamplat sambata

Vorbim despre, actual presedinte interimar al PNL Timis si presedinte al Consiliului Judetean Timis,, primar in Buzias, deputatulsi, fost deputat , actual consilier judetean.Marea surpriza la alegerile pentru filiala liberala din Timis este Alin Popoviciu, fost deputat PDL si partener de afaceri al Elenei Udrea. Acesta a dat in judecata filiala judeteana a partidului dupa ce a fost dat afara din PNL in toamna anului 2020, iar procesul este inca in desfasurare.Fostul deputat PDL si-a anuntat, duminica, "interesul de a candida" pentru functia de presedinte al filialei Timis al PNL, chiar in plin scandal dupa alegerile din filiala Timisoara.Prin documentul trimis conducerii filialei, acesta si-a motivat gestul prin ce se intampla la nivelul filialei "a carei conduceri vizeaza in exclusivitate interesele a trei oameni si anume presedintele interimar Alin Nica, secretarul general Danut Groza si secretarul general adjunct Bogdan Ghelbere" si pentru ca "in sase luni de zile de cand acestia au preluat conducerea, singurele realizari sunt nemultumirile primarilor din judet, deceptionati de promisiunile si minciunile care nu s-au materializat in ceva concret si proastele negocieri , care au condus la pierderea unor functii publice strategice in teritoriu".Fostul deputat PDL a declarat ca se asteapta ca sa-i fie respinsa candidatura si avertizeaza ca imediat va urma "o actiune imediata in instanta, in urma careia cei vinovati vor fi trasi la raspundere pentru obstructionarea dreptului meu de a candida, inclusiv anularea alegerilor interne pentru presedintia organizatiei judetene PNL Timis".Pana acum, pentru sefia PNL Timis si-au anuntat candidaturile Alin Nica, presedinte interimar al filialei judetene si presedinte al CJ Timis, si Sorin Munteanu, primarul orasului Buzias.Desi alegerile pentru desemnarea unei noi echipe de conducere trebuiau sa aiba loc pe 10 iulie, acestea au fost amanate si deocamdata nu a fost anuntat un alt termen limita. Alegerile pentru sefia organizatiei municipale PNl Timisoara s-au transformat sambata intr-un scandal public dupa ce actuala echipa de conducere a decis sa anuleze scrutinul pe motiv ca exista probleme la baza de date a membrilor."Intrucat nu vor putea fi indeplinite conditiile pentru organizarea CCJ in data de 10 iulie 2021, termenul de depunere a candidaturilor la alegerile pentru noul BPJ se va prelungi pana la o data pe care o vom stabili in cadrul BPJ", a transmis duminica PNL Timis, pe pagina de Facebook Redam mai jos imagini video cu huiduieli la sedinta PNL https://www.youtube.com/watch?v=mzBTERt9ubwBatalia dintre Florin Citu si Ludovic Orban , inaintea congresului din 25 septembrie, se da in aceasta perioada in filialele liberale din tara. Astfel, daca pana acum cateva saptamani alegerile din filiale pareau ca vor merge in linie dreapta, intrarea lui Florin Citu in cursa pentru pozitia de presedinte al PNL a complicat si viata liderilor liberali din teritoriu, care s-au trezit cu contracandidati.Miza alegerilor din filiale este una extrem de mare, dat fiind faptul ca de rezultatul acestora depinde si sustinerea pe care se vor baza cei doi contracandidati la sefia formatiunii politice, Ludovic Orban si Florin Citu.