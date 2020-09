Candidatul PNL la Primaria municipiului Baia Mare a solicitat renumararea voturilor

"La alegerile din 27 septembrie pentru functia de primar al municipiului Baia Mare, la multe sectii de votare s-au petrecut mari nereguli, legate de nerespectarea procedurilor legale privind numaratoarea buletinelor de vot si consemnarea rezultatului votarii (art. 94 din Legea215/2001), respectiv neconcordanta continutului proceselor verbale cu realitatea faptica (art.94 din legea invocata). Pare ca suna a generalitati carcotase, pana veti privi cateva procese verbale anexate (o parte doar din dovezi), care arata mai rau decat tema la aritmetica a unui elev de clasa a patra. Veti mai vedea ca, din pix, numarul alegatorilor creste cu... 100(!), de la 631 la 731, cu explicatia eliptica 'adunat din interior'; sau cum e posibil ca din 380 de voturi, 25 sa fie declarate nule", a specificat candidatul intr-un comunicat de presa.Acestea a mentionat ca situatia descoperita l-a determinat sa se adreseze BEC, BEJ Maramures si BEM Baia Mare, solicitand renumararea voturilor."Este motivul pentru care am sesizat aceste aspecte la BEC, BEJ Maramures si BEM Baia Mare. Am atasat reclamatiei nu doar 'ciudate' procese verbale, ci si mai multe declaratii ale unor reprezentanti din sectiile de votare (sectii pe seama carora ne-am intocmit sesizarea), care recunosc cu subiect si predicat ca presedintele nu a mai aratat buletinele de vot membrilor din sectie spre validare. Motivatia a fost una 'de natura umana: de tipul 'asta consuma timp si noi ne grabim sa ajungem acasa'. In mod firesc, textul reclamatiei exprima intr-un mod juridic riguros cele consemnate mai sus. Tinand cont de argumentele expuse, am cerut sa se verifice aspectele sesizate si sa se dispuna renumararea voturilor de fata cu reprezentantii formatiunilor participante la aceste alegeri locale", a spus Mircea Cirt.Candidatul PNL Maramures pentru Primaria Municipiului Baia Mare a obtinut la alegerile locale un procent de 28,15%, iar contracandidatul sau, reprezentand Coalitia pentru Maramures, Catalin Chereches , a fost reales in functia de primar cu un procent de 41,6%.