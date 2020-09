Candidatul Pro Romania la Primaria orasului Campeni, care a anuntat ca se retrage si va sustine PNL, va fi exclus din partid

Liderul Pro Romania Alba, Horatiu Florea, a declarat marti, 8 septembrie, ca o decizie cu privire la excluderea candidatului Morcan Dragomir va fi luata in cursul acestei saptamani."Voi lua masuri in privinta situatiei de la Campeni. Nu suntem nici anexa PNL, nici a PSD . Am luat act, de pe retelele de socializare, de declaratia domnului Dragomir Morcan, candidatul nostru la primaria din Campeni, care a afirmat ca, dupa ce s-a framantat cateva zile, a ajuns la o concluzie, in opinia mea, cel putin bizara: ca va sustine la primarie candidatul PNL, dar ca ramane alaturi de colegii din PRO Romania, in lupta pentru Consiliul Local.Ii transmit domnului Dragomir Morcan ca, indiferent de framantarile domniei sale, astfel de decizii se comunica, inainte de toate, echipei alaturi de care a ales sa intre in alegeri si nu unilateral. Am discutat cu colegii mei acest aspect si vom decide, intr-o sedinta statutara, care sunt masurile pe care le vom lua in aceasta situatie", a afirmat Horatiu Florea.La Campeni, competitia electorala se anunta foarte disputata. Luni, 7 septembrie, candidatul Pro Romania la functia de primar, Morcan Dragomir, a anuntat ca se retrage din cursa si il sustine pe reprezentantul PNL, Cristian Pasca.Morcan Dragomir are in oras un electorat stabil, avand in vedere ca in trecut a fost printre putinii care au reusit sa intre independent in Consiliul Local Campeni. Initial, acesta a fost un sustinator al primarului Calin Andres ( PSD ), fiind numit chiar manager al Spitalului Orasenesc. Ulterior, cei doi s-au certat si, astfel, nu a mai fost posibila colaborarea intre ei.Morcan Dragomir va aparea pe buletinul de vot pentru functia de primar, dar le cere alegatorilor sai sa il voteze pe canddiatul PNL, Cristian Pasca, cotat cu cele mai mari sanse in batalia cu primarul PSD.