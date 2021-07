"Autodenuntul" unui liberal. Cine au fost sefii de la Posta Romana si cat de repede au plecat din functie

Cine au fost sefii de la Posta Romana

"Voi ati fost cei care mi-ati dat o ocazie unica in viata, aceea de a ocupa pozitia de director general al companiei Posta Romana. Vreau sa va spun ca in momentul in care am patruns in acea companie era o companie profund rosie. Daca erau 20% liberali era bine. Vreau sa va spun acum cu mandrie dupa un an si sase luni cat am fost parte din acea echipa, ca astazi vorbim de o companie care gandeste, vibreaza si respira liberal. Cum? Prin reformele pe care le-am facut, prin daruirea si dedicarea zi de zi fata de acei oameni", a spus Horia Grigorescu, fostul director al Postei Romane.Posta Romana se afla in proprietatea Statului Roman, reprezentat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (75% din pachetul de actiuni) si Fondul Proprietatea (25% din pachetul de actiuni), iar sefii institutiei au fost schimbati de fiecare data cand s-a instalat un nou Guvern pe motiv ca "urmatorul va resuscita compania de stat". Lucru care nu s-a intamplat.a condus Posta Romana in perioada decembrie 2012 - iunie 2014, la putin timp dupa instalarea primului Cabinet Ponta, iar anterior a condus fosta Autoritate Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANRC), fiind destituit de la conducere in martie 2005 de fostul premier Calin Popescu Tariceanu . Dupa ce a fost dat jos din functie, fostul director general al Postei Romane a intentat un proces prin care a solicitat companiei daune si despagubiri morale in suma totala de 134.041 euro, in urma revocarii mandatului inainte de termen, insa a pierdut."Respinge apelul formulat de apelantul-reclamant Smeeianu Ion ca nefondat. Admite apelul formulat de apelanta-parata Compania Nationala Posta Romana. Schimba in parte sentinta atacata in sensul ca respinge cererea reclamantului de obligare a paratei la plata sumei de 30.000 euro, in echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, precum si la plata dobanzii legale aferente, ca neintemeiata. Respinge cererea reclamantului de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei. Definitiva", se arata pe pagina web a instantei.Din pozitia de director general al Postei Romane, Smeeianu a obtinut o remuneratie lunara neta cuprinsa intre 6.000 de euro si 11.000 de euro., fost vicepresedinte PSD Diaspora, a preluat conducerea Postei Romane in iunie 2014. Totodata, in mai 2015 a fost ales presedinte al consiliului de administratie al CFR Calatori, dar la sfarsitul anului a renuntat la functie. Acesta a fost de 3 ori ministru - al Economiei (ianuarie-februarie 2017, Cabinetul Sorin Grindeanu ), al Mediului de Afaceri (februarie-iulie 2017, Cabinetul Sorin Grindeanu) si al Comunicatiilor (noiembrie 2018 - octombrie 2019, Cabinetul Viorica Dancila ), fiind si director general al Fondului de Garantare pentru IMM.a fost director general al Postei Romane in perioada ianuarie - septembrie 2017, inlocuindu-l pe Alexandru Petrescu, numit la conducerea Ministerului Economiei in Guvernul condus de Sorin Grindeanu. Plecarea sa de la Posta Romana s-a lasat cu scandal dupa ce ministrul Comunicatiilor de la acea vreme, Lucian Sova , a cerut demisia membrilor Consiliului de Administratie de la Posta Romana, precum si a directorului general interimar, din cauza managementului defectuos din ultimul an. In acelasi timp, ministrul de resort a dispus trimiterea Corpului de Control. In 2018, Stanescu a obtinut in instanta reangajarea in functia in care a fost numit dupa inlaturarea de la conducerea companiei, respectiv sef Serviciu Control Financiar si de Gestiune, in prezent Compartiment Control Financiar si de Gestiune.a fost numit director general interimar al companiei de stat, pentru un mandat de patru luni (25 septembrie 2017 - 25 ianuarie 2018), pana la finalizarea procedurii de selectie a unui director general. "Conform hotararii Consiliului de Administratie al Postei Romane din data de 20 septembrie, incepand cu data de 25 septembrie 2017, Rares Stanciu este numit director general interimar, pe o perioada de patru luni sau pana la ocuparea functiei, in baza procesului de recrutare care se afla in derulare", au precizat atunci reprezentantii companiei.a preluat mandatul de director al Postei Romane dupa mandatul lui Rares Stanciu, iar la o luna a anuntat ca a facut plangere penala la DNA impotriva fostelor conduceri pe tema capitalizarii Posta Romana Broker de Asigurare, al carei fost presedinte CA a fost Andrei Stanescu. Petrascu a fost numita in octombrie 2017 la conducerea Postei Romane de Lucian Sova, fost ministru al Transporturilor, care, la vremea respectiva, era ministrul Comunicatiilor. In februarie 2018 Petrascu a demisionat."Incepand cu luna octombrie a anului 2017 am acceptat sa preiau atributiile functiei de Director General al Companiei Nationale Posta Romana. Inca de la inceput am precizat ca voi ocupa aceasta functie cu titlu interimar. Astazi a sosit momentul sa imi iau ramas bun de la o echipa in care am foarte multa incredere, o echipa cu care am reparat, am construit si am dezvoltat aceasta companie", a anuntat Elena Petrascu intr-un comunicat.a fost numit in aprilie 2018 director general al Companiei, fiind al cincilea in acel an. El l-a inlocuit atunci pe Ovidiu Sacara, care ocupa functia director general interimar din luna februarie a acestui an, dupa plecarea Elenei Petrascu in functia de secretar general al Ministerului Transporturilor. Inainte de a ajunge in fruntea Postei Romane, Costin Tudor a fost director de cabinet al Danielei Andreescu, sefa SGG in perioada Guvernului Emil Boc , iar mandatul acestuia in fruntea companiei a fost de doar doua luni.a preluat mandatul de director al Postei Romane pe 8 iunie 2018, iar mandatul sau s-a incheiat in decembrie 2019, cand functia a fost preluata de. "Mutarea" s-a facut la o luna dupa ce a fost instalat Guvernul Orban.In prezent, Posta Romana are un nou director in persoana lui, secretar general adjunct al PNL . Valentin Stefan a lucrat intai ca specialist achizitii la HP, in 2011. Ulterior s-a mutat in Statele Unite, unde a lucrat intre anii 2011 - 2019, intai ca stagiar la Organizatia Natiunilor Unite (2011), in echipa de monitorizare a organizatiilor teroriste Al Quaida si Talibani, apoi ca investigator la compania Kroll Compliance (2013-2015). Intre anii 2015 si 2016 a fost manager la compania Exiger Diligence, iar apoi a fost partener la Rise Consortium. Din 2017 pana in 2019 a lucrat in departamentul anti-frauda al Morgan Stanley din Washington DC.