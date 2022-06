Cine sunt candidatii PNL la primariile de sector din Bucuresti (Video)

Presedintele PNL Bucuresti, Catalin Predoiu, a anuntat, luni, ca liberalii si-au desemnat candidatii pentru primariile sectoarelor 1, 2, 3, 4 si 5, printre acestia numarandu-se Alexandru Nazare - la Sectorul 1 si actualul primar interimar al Capitalei, Razvan Sava - la Sectorul 4.

"Azi, Comisia de organizare a unificarii PNL a hotarat candidatii la functia de primar de sector pentru primariile 1, 2, 3, 4 si 5. Acestia sunt urmatorii: la Primaria Sectorului 1 - Alexandru Nazare, la Primaria Sectorului 2 vom merge cu Dan Cristian Popescu, la Primaria Sectorului 3 cu Florin Stefan Vasile, la Primaria Sectorului 4 cu Razvan Sava, iar la Primaria Sectorului 5 cu Ovidiu Raetchi", a declarat Predoiu, la Palatul Parlamentului.

In ceea ce priveste Primaria Sectorului 6, liderul liberal a precizat ca partidul asteapta in zilele urmatoare "o cercetare calitativa de anvergura", urmand ca o decizie privind candidatul PNL sa fie luata lunea viitoare.

"In orice caz, as dori sa precizez fara echivoc ca nu vom merge la Sectorul 6 cu domnul Florescu. Deci dezavuez orice speculatie pe aceasta tema. Nici nu s-a pus problema si nici nu se va pune problema sa mergem la Sectorul 6 cu domnul Florescu", a adaugat Catalin Predoiu.

Intrebat daca PNL ia in calcul un tehnocrat pentru aceasta primarie de sector, Predoiu a raspuns ca nu si ca in luarea unei decizii liberalii vor pleca de la solutiile existente in partid.

Presedintele PNL Bucuresti a mai spus ca in desemnarea candidatilor liberalii au tinut cont inclusiv de potentialul de crestere.

"Toate sondajele au aratat ca toti candidatii care au fost luati in calcul - in general au fost doua persoane pentru fiecare sector - s-au aflat umar la umar, practic in marja de eroare, si s-a avut in vedere atat plasamentul, cat si rezerva de crestere pentru viitor. S-a avut in vedere, de asemenea, durata in care si-au facut campanie.

Unii au inceput campania de cateva luni de zile, altii au inceput-o relativ recent, de trei-patru saptamani, si faptul ca ei sunt plasati unul langa altul arata un potential de crestere mai mare pentru candidatul care a facut o campanie intensiva si deja este la egalitate cu celalalt", a explicat Predoiu.

