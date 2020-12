Cine sunt noii viceprimari ai Bucurestiului. Studii, averi si cariere politice

Sef la tinerii liberali

Horia Tomescu a ajuns in mod surprinzator pe aceasta pozitie, dupa ce Vlad Voiculescu s-a retras, fiind propus la conducerea Ministerului Sanatatii.El a ocupat locul 17 pe lista USR-PLUS pentru Consiliul General al Capitalei, ultimul eligibil. Putine informatii sunt despre acesta. Potrivit PLUS Sector 5, Horia Tomescu are 41 de ani si de 16 ani este medic dentist. Pe 30 iulie 2019 a fost ales de Conventia PLUS Sector 5 in conducerea filialei, in calitate de trezorier. El s-a inscris in PLUS Sector 5 in noiembrie 2018.Conform declaratiei de avere, el detine doua aprtamente in Bucuresti si are o casa de locuit in Ploiesti, de 200 de mp, obtinuta in baza unui contract de intretinere. Horia Tomescu are actiuni in valoare de 37.000 de lei la Romgaz si SIF Transilvania. Anul trecut, Horia Tomescu a castigat 9.500 de lei, conform declaratiei de avere.Stelian Bujduveanu a fost liderul TNL Bucuresti si liderul grupului PNL din Consiliul General al Capitalei (2016-2020). In 2020, el a lucrat la cabinetul ministrului Economiei in functia de consilier.Bujduveanu s-a alaturat Partidului National Liber in 2012. Este licentiat in drept, detine un master in Dreptul Uniunii Europene, si este doctorand in Drept Administrativ in cadrul Scolii Doctorale a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti.Conform celei mai recente declaratii de avere , din august 2020, el detine un apartament si un spatiu comercial. Bujdiveanu a declarat ca are bijuterii si ceasuri in valoare de 20.000 de euro, iar in banci are economii de aproximativ 40.000 de lei. Viceprimarul declara ca are un credit de 311.000 de lei, scandent in 2047.In 2019, el a castigat indemnizatii de consilier in valoare de 13.792 de lei si un venit de 47.017 de lei, incasat ca jurisconsult la o societate comerciala.