Ciolacu, despre sesizarile PNL si USR la CCR privind numirea lui Iordache: Nu mai bine nu il votau, decat sa conteste?

"Nu mai bine nu il votau, decat sa conteste? E dreptul lor constitutional si ma bucur ca fac acest lucru. Eu stiu ca grupul PNL are peste 100 de membri iar domnul Zegrean are 41 de voturi", a afirmat Marcel Ciolacu joi intr-o conferinta de presa.Chestionat daca el considera ca au fost voturi pentru Florin Iordache de la PNL si USR, Marcel Ciolacu a raspuns: "Nu stiu. A fos tun vot secret si nici nu am fost la Parlament in ziua respectiv. Din cate stiu, grupul PNL are peste 100 de membrii atat la Camera, cat si la Senat, iar domnul Zegrean a avut 41 de voturi. S-a intamplat ceva".Intrebat daca, din ce stie el, a existat vreo negociere cu PNL sau USR pentru a obtine voturi pentru Florin Iordache, liderul PSD a replicat: "Nu, nu a existat aceasta negociere".Curtea Constitutionala va dezbate pe 4 noiembrie sesizarile PNL si USR privind numirea prin votul in plenul reunit al Parlamentului a lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Tot atunci judecatorii CCR vor discuta si sesizarea USR privind numirea senatorului USR George Dirca in functia de presedinte al Secsiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare a Consiliului Legislativ.Deputatul USR Silviu Dehelean sustine ca a existat existat o intelegere intre PNL si PSD pentru impartirea functiilor la Consiliul Legislativ, iar Florin Iordache urma sa preia sefia Consiliului Legislativ, iar Augustin Zegrean, sefia sectiei. Deputatul sustine ca intelegerea a fost "stricata" chiar de Augustin Zegrean care nu a acceptat sa fie doar sef de sectie n subordinea lui Florin Iordache.De asemenea, liderul deputatilor USR Catalin Drula a scris miercuri pe Facebook ca, daca liberalii vor o majoritate cu USR, va fi nevoie de un premier care trece testul onestitatii si loialitatii, test pe care Ludovic Orban l-a picat prin minciunile spuse la adresa USR cu privire la votul din Parlament pentru numirea lui Florin Iordache la Consiliul Legislativ.In replica, liderul deputatilor PNL Florin Roman afirma ca "multi se mira" ca liderul deputatilor USR Catalin Drula nu vrea la guvernare cu PNL, in conditiile in care "s-a vazut la blatul USR-PSD pentru Iordache ca unii din USR ar vrea cu PSD"."Guvernarea nu e joaca de copii, stimate coleg! Guvernarea inseamna si asumare, nu doar aruncarea de acuze impotriva PNL pentru prostiile pe care le-ati facut!", adauga Roman.